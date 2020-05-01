【機場特警．劇透】黃子恆失明楊明死？　但可能仲有下輯

《機場特警》第二十五集大結局劇透。

上回講到，警員趕到，振赫（黃子恆飾）與容義（楊明飾）有驚無險。Arfan發現天機製造炸彈，依其指示拒絕與景山（張振朗飾）見面。詩嬅（鄧佩儀飾）介紹天樂（王梓軒飾）給廣源（陳嘉輝飾）認識，廣源同意二人交往。曉晨（賴慰玲飾）有全盤計劃，願陪昊正（黎振燁飾）面對病症。安娜（湯洛雯飾）將離港，景山尋至，終了解分手緣由。眾特警押送國際通緝犯，Arfan綁上炸彈，要求景山放人。天機（許家傑飾）與同黨企圖對歐洲某小國的總統夫人不利，被眾特警制服，天機逃脫。Arfan身上炸彈被啟動，凱晴（蔡思貝飾）主動請纓拆彈，景山拒絕離去；另一邊，天機持槍挾持容義！

兩人感情大公開。（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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景山趕至，救出容義，二人繼而追捕天機。容義希望說服天機投降，天機突然舉槍指向容義……凱晴向景山表白，景山以為在開玩笑。凱晴發現父母有所隱瞞，二人期望凱晴能放下過去。振赫答允離婚，鼓勵美茵追尋理想。景山探望Arfan，勸他重新做人。宏宇向綺琳母子道歉，景山稱已放下怨恨。昊正和曉晨舉行婚禮，景山再遇安娜……振赫離港時巧遇美茵，察覺美茵仍戴着婚戒。景山、容義巡邏，發現可疑裝置！唔通有續集？

黃子恆會失明？（《機場特警劇透）

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