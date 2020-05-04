【金像女情】陳靜曾患抑鬱而退出娛樂圈：好多嘢唔敢同屋企人講

陳靜（Dada）在2008年因拍攝飲品廣告而為人所熟悉，後來轉戰寫真界因身材突出而開始走紅，更被傳媒封為「性感女神」。2011年開始「踩過界」進軍電影圈，當時還是電影界新人的她在2012年憑着電影《低俗喜劇》而一舉成名，先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角，成為了「當紅炸子雞」，但是2013年8月她就單方面在微博中表示「生活好累，人言可畏」而宣佈退出娛樂圈，後來又於10月在記者招待會向媒體道歉及宣布將重返娛樂圈。

日前陳靜（Dada）受邀成為ViuTV《金像女情》的節目嘉賓，談及入行12年的點滴。Dada表示，10年前自己開始入行拍戲感受到壓力，才藉由畫畫宣發情緒。「要好好保護自己嘅私生活，不可以做自己，工作上又要見好多人。以前仲唔識點處理，未夠成熟，好多嘢都唔敢表達，不敢講。屈住屈住，唔敢同屋企人講。」不過她就沒有具體就因為甚麼事。



隨後演變成抑鬱，最後因失眠而要求醫，更要依靠藥物治療。不過亦因為這段黑暗時期，間接令她與家人關係變好：「真真正正面對自己弱小一面，不開心會同屋企人分享。」

2007年DaDa與陳柏宇拍攝道地百果園廣告時，瞓晒身的演出讓她瞬間爆紅。（影片截圖）

DaDa生長在單身家庭，她曾表示17歲就開始做model。

講到抑鬱的原因，Dada就向主持人表示，當時得獎後因為想努力向別人證明自己，才令情緒「爆煲」。「會有好多掣肘畀自己，只淨顧住做嘢，唔好成日出街，連街都唔敢出。」Dada也談及了13年宣佈退出娛樂圈的事，她說：「我而家唔會咁做，好任性。某程度上我唔可以話自己有病，唔應該咁衝動單方面宣佈，咁樣會影響到人。」

陳靜憑住《低俗喜劇》奪得最佳女配角。（劇照）

陳靜獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角，因為演出《低俗喜劇》的徐家欣而成名，卻為她帶來很大壓力。（視覺中國）

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