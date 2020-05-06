降魔的2.0．劇透｜黃智雯被怪風吹起裙　新精靈要出場？

《降魔的2.0》第三集劇透。

《降魔的2.0》演員陣容：馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

《降魔的2.0》上集講到，馬季、偉豪的靈魂重逢，偉豪對馬季作出連番考驗，馬季百思不得其解，及後終憑昔日記憶，破解其咒語意思。馬季的母親梁晶晶特意送上迷你石敢當神石，馬季未敢將偉豪回歸的真相相告。守候馬季身邊的靈魂貝貝娜斷定偉豪不懷好意，與精靈好友莉莉暗中到醫院調查。貝娜得悉困於天台水缸的Teddy快將被釋放，欲趕往阻止，偉豪出現阻撓。馬季、貝娜到學校尋找Teddy，欲化解其怨念，偉豪再次現身，馬季逼不得已與偉豪交鋒！

兩兄弟開戰（《降魔的2.0》截圖）

即睇《降魔的2.0》上集精彩內容：

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以下內容有《降魔的2.0》第三集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》第三集內容，偉豪逼令馬季加緊展開降魔訓練，但馬季表現毫不積極，反鼓勵偉豪與晶晶相認，可惜被他一口拒絕。偉豪留守馬季家中，終於親眼見到晶晶，並得悉母親從未忘記自己，感動得落下藍眼淚。馬季帶龍貓之子(龍貓仔)外出，期間與人口角，始發現芷若正在搬家。龍貓仔突然失蹤，芷若主動與馬季四處尋找，才得悉龍貓仔因太想念爸爸，獨自趕往山頂「捉精靈」。忽然一陣怪風把芷若的裙子吹起，馬季察覺有異藉詞走開，眼前驚見一位石精靈現身。

被怪風吹起裙。（《降魔的2.0》截圖）

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