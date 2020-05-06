外國網紅Andrea Ivanova被封「世界最豐滿嘴唇」　厚度令人咋舌

每個人都對審美觀有不同的解讀，而在保加利亞就有一位網紅對嘴唇特別著迷。近日她就再次為自己的雙唇進行第20次注射填充物，並在社交網站instagram一連上貼多張照片，隨即引起世界各地不同的網友關注掀起熱議。

Andrea Ivanova未豐唇前。

現年只有22歲的Andrea Ivanova有「世界最豐滿嘴唇」之稱，為了追求擁有性感的嘴唇，她不惜在雙唇進行打針注射填充物，讓嘴唇看起來更豐滿有飽滿感。最近她就再為雙唇注射，原來今次已經是她第20次注射，並且將成果放上instagram與粉絲分享，見她非常有自信心地面對著鏡頭擺動嘴唇，最後還送上飛吻給粉絲，看來好滿意今次的豐唇成果。

Andrea Ivanova似乎好滿意今次的豐唇成果喎。

自認嘴唇愈大就會愈性感漂亮的她，據指進行一次雙唇注射填充物手術就要花費約166美元（約1286港元），雖然手術之後進食有些小困難，不過她為了漂亮可以話在所不不辭。Andrea Ivanova除了有豐滿的嘴唇之外，她還有豐滿的好身材，還不時在instagram曬好身材照片，前凸後翹的身材比例非常完美，令她的instagram粉絲人數就有超過3萬人追蹤，非常厲害。

Andrea Ivanova身材比例非常好。

不少網友第一眼見到Andrea Ivanova都想起梁朝偉，事因在電影《射鵰英雄傳之東成西就》中梁朝偉就因為中了毒之後變了「孖潤腸」，而這一幕就最令觀眾難以忘記。雖然兩人都是以「孖潤腸」出名，可是Andrea Ivanova似乎略勝一籌。

似乎勁過梁朝偉。（網上圖片﹑andrea.andrea345@IG）