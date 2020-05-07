【專訪】譚俊彥試過窮到冇錢開飯：幫人影印仲要穿櫃桶底偷兩蚊

「其實我好悶，我每一日都會彈同一首歌，我覺得係一件可以抽離嘅事。」這是譚俊彥（Shaun）說的，《 INTO THE ARENA》這首歌曲由2016年彈到現在。其實無可否認Shaun是需要抽離。無他，自出道以來一直被籠罩在父親的影子下工作。總不乏人們對他說：「你咪係狄龍個仔！」卻叫不出他的名字譚俊彥。另外回流香港工作後，又被稱為「收視毒藥」，雖然口中說習慣了，但處身於他立場，也不會好受。

TVB生態係一個淘汰賽

譚俊彥Shaun在TVB被受力捧，每一套都是男一，現播放的《十八年後的終極告白》又是男主角。譚俊彥坦言聽到閒言閒語，但他承認TVB是有山頭文化，「好多同事都有唔同聯盟，或者一班團體去幫自己或者幫大家。分黨分派一定有，尤其是大公司。好似我剛入到嚟，每一個人都會覺得公司又捧你，係咪你又搶晒人哋啲機會。我覺得其實係一個淘汰賽嚟，尤其是喺TVB環境，你一要增值自己，做好自己咪就唔會畀人淘汰。」

唔好睇Shaun好cool咁，其實佢份人真係好好笑。（梁碧玲攝）

演員嚟講，Shaun形容只係一份工作。（梁碧玲攝）

初入TVB拍《天命》即做男主角

《十八年後的終極告白》是譚俊彥在TVB中第五套擔正的劇集，2018年《天命》是譚俊彥入無綫的第一套劇集，播出時候觀眾應該會有一種感覺，「呢個男主角邊位呀？」始終譚俊彥是在內地發展時間比較長，觀眾對他陌生是無可否認的事，而《天命》播出後確實收視不如理想，他說：「拍個個時候冇呢個感覺，因為覺得都係拍戲。我出道都係同梅艷芳拍戲，簽TVB之前都係同謝霆鋒與劉青雲拍電影，尤其電影業好多朋友，認識好耐。然之後我發覺TVB觀眾同電影觀眾係兩批人，重新要打入觀眾層面真係好困難。」

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Shuan覺得TVB特色係會令到演員好攰，因為經常要開好多個鐘頭工。（梁碧玲攝）

被稱收視毒藥受打擊：當時真係好逆境

《天命》其後播出的是《特技人》及《包青天再起風雲》，可是這兩套收視亦不如理想，在網上評價也一面倒，因此譚俊彥Shaun更被封為「收視毒藥」，他毫不避諱說：「我好難唔睇《香港01》，咁大個字寫收視毒藥，呢句我要望鏡頭講。冇嘢嘅，我成日都話順境波又要打，逆境波又要打，當時真係好逆境。你話會唔會唔開心，咁緊係會啦，我會諗我嘅演戲生涯會唔會完結，我都係一個好悲觀嘅人。要知道觀眾好可能十單唔會記得，但衰一單或兩單永世就要揹負呢個名，唯有沉住氣做。」

Shuan好接受大家對佢嘅評價。（梁碧玲攝）

窮到穿櫃桶底

談到逆境，Shaun坦言接近40年的人生是經歷了不少逆境，無論現在還是以前。年輕的時候他身在國外讀書，曾有段艱辛日子令他連日常生活三餐也會有問題出現的情況。大家可能有個疑問包括記者都有這樣的想法，作為狄龍兒子，他的成長果程其實應該會無風無浪，物質上應有盡有，從不缺乏，當然這只是大家對他的想法。他說：「好多人會講攤大手板咪得囉，但我覺得好難，我會覺得對唔住自己。其實大家都試過冇錢交房租，食飯真係搵散銀出嚟俾。我都可以講呢個，我試過穿櫃桶底，當時加拿大幫人做影印，咁我就拎咗個$2，當然之後冇再咁做，因為知道冇理由為咗少少事情放棄你前途。」

Shuan直言：「人未試過冇錢你唔會肯去儲蓄。」（梁碧玲攝）

狄龍個仔都係冇優待

步入社會工作後，加入娛樂圈，Shaun被情緒問題困擾，除了要接受「狄龍兒子」這個標籤了接近二十年的演藝生涯，有段時間沒有工作亦是壓力主要來源，「作為演員好多事情唔穩定，收入唔穩定，情緒唔穩定，開工時間唔穩定。以前會飲酒解決情緒問題，放棄自己都試過，我試過有一段時間冇工開同冇晒錢。」不過現在的他處於穩定期，更戒掉了飲酒的習慣，始終組織了家庭，有了小孩需要照顧，不希望身上有酒味。

經過4年努力，成功打入電視觀眾層面，Shaun感恩現在外出別人開始不叫他做狄龍個仔，而是叫他譚先生。（梁碧玲攝）

童年缺乏父愛

從少時候開始Shaun會幻想組織一個家庭，原因是小時候缺少父愛。狄龍當年是事業高峰期，要忙著兼顧影視工作，Shaun有可能一星期只會見到一次或兩次父親，「我成日都好嚮往爸爸拎住公事包，返到屋企會講今日過成點，然後返到學校再同朋友講呢啲。我細個真係冇，所以我希望依家比較多啲時間陪小朋友。」

Shaun笑言自己是家中一名小朋友，因為覺得自己長不大又依賴老婆。（IG：tammerz）

狄龍：你會激X死我

記者印象中的狄龍是一個很「大俠」、嚴肅、有霸氣的一位演員。有趣的是經過這次訪問Shaun能了解多點這位前輩，原來在螢幕上看見的他和回到家中的他也是一名「大俠／包青天（曾經狄龍演包青天是他演戲生涯其中一個經典角色）」Shaun笑言：「其實佢對我好嚴格，佢唔畀我瞓到好晏，大家都知年輕都係夜晚活動。有一次佢同我講『你知唔知道瞓超過12會死人』，我諗緊點解會死人，我上網搵下，佢好認真同我講『你會激X死我』我一開頭都唔明，但之後都明。佢係一個好傳統嘅人。不過好多謝佢呢個嚴格令我學識好多演員基本，唔遲到，背熟對白。」

好溫馨。（IG：tammerz）

狄龍包青天不再 從此成為慈祥爺爺

Shaun與妻子育有一子一女，狄龍自從榮升為爺爺這個角色後，狄龍不再是一個威嚴的人，立即成為慈祥爺爺。這改變令Shaun都嚇一跳，不過也理解爸爸這個心情，他說：「佢成日都會買好多玩具俾佢哋，叫佢哋記住係佢買，好搞笑。我以前唔係咁，佢好惡，食飯時候會用筷子打我手。依我未開始鬧佢哋時候，佢就叫我唔好咁惡，嚇親啲小朋友。我心諗我嚇大架大佬！不過孫用嚟蹤，要用嚟錫，我都明。」

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