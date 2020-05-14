「泰版蘇志燮」因疫情冇工開轉行送外賣　有瘋狂粉絲加錢要求見面

新冠肺炎疫情大爆發，不止是零售、旅遊，就連娛樂圈都深受影響。有數據指泰國失業人口因此而達至千萬，娛樂圈工作亦紛紛叫停，當中就連被稱「泰版蘇志燮」的著名偶像劇小鮮肉Amp Pheerawas Khunlanunthwatn也受到影響，近期更被不少泰國民眾認出，他轉行去了送外賣。

Amp Pheerawas接受訪問時表示自己已經做一個月外賣員。（IG@amp_pheerawas_k）

現年33歲的Amp Pheerawas算是泰國的當家小生，憑着美俊外表加上充滿陽光氣息的笑容，一出道就已經迷倒不少少男少女。早幾年更加結婚生子，成為泰國國民心中的好老公的典範。對於近日成為外賣賣的消息，他接受記者訪問就直認不諱：「當演員收入確實比很多人高，但不是很穩定。之前我預定的通告和戲約全都暫停了。其他的代言工作目前也接不到，所以我就決定去送外賣。到現在已經送了一個月，每天收入會有1000到2000泰銖（241-483港幣），我覺得很不錯了。」

Amp Pheerawas被傳媒稱為「泰版蘇志燮」。（IG@amp_pheerawas_k）

他還表示，做外賣員並不是需要害羞的事，因為是正正經透過勞動賺錢，而且很有趣，更說是經朋友介紹而入行他接受訪問時，更說自己十分認真地做外賣員，疫情期間雖然沒有戲劇工作，但這個工作也能賺奶粉錢和增加收入，而自己也做了業績冠軍，更表示就算疫情好轉，拍攝戲劇之後也會繼續做外賣員。訪問中，他還分享了一個有趣經歷，說有客戶為了點名讓他送外賣給自己而加了500泰銖，不過最後公司還是拒絕了這個要求。

Amp Pheerawas的老婆也是一名美女。（IG@amp_pheerawas_k）