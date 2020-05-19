吳佩慈59億身家之路　娘家開營造廠生活早已無憂

雖然紀曉波不時被指財困，但吳佩慈嘅生活仍然富貴。

5年抱4嘅吳佩慈，其內地富商男友紀曉波近年多次傳出財困，日前更因欠租而遭入稟索償541萬。同紀曉波交往多年，吳佩慈雖然至今仍未得到「紀太太」呢個名份，但其實佢早已經稱紀母崔麗傑為「婆婆」，加上高達59億嘅身家，「紀太太」似乎真係唔太重要。

吳佩慈同紀曉波曾長期居住喺香港嘅四季酒店。

中學時喺麥當勞被歌手張洪量發掘嘅吳佩慈，98年與徐懷鈺、陳綺貞、李心潔組成「少女標本」一炮而紅，之不過對於家境富裕嘅佢嚟講，藝人呢份工完全係玩票性質。吳佩慈屋企本身開營造廠，承接台灣國宅、鑽挖式隧道、外牆維修等公共工程，身為家中掌上明珠嘅佢，曾表示「小時候沒有東西要不到。」而她亦曾承認喜歡名牌，17歲生日收到嘅PRADA袋用作書包，同小S去歐洲旅行一間名店閒閒哋20萬走唔甩……



吳佩慈曾經話過追女明星有心比有錢更重要。對於紀曉波，佢就曾經話過復合之後更珍惜對方，並指「要為他付出很多，因為對方為她犧牲不少」。

出道之後，由於吳佩慈嘅男友一個比一個財力雄厚，令佢得到「富豪殺手」嘅稱號，對於被外間認為釣金龜，她曾直認生活習慣同環境截然不同嘅人走埋一齊都唔會快樂，並預計自己所嫁嘅人並非自己最愛。目標明確嘅吳佩慈曾身體力行實踐電影《嫁個有錢人》嘅情節：坐商務艙識有錢佬。08年交往嘅大馬藉富商男友Peter Chan，就係吳佩慈乘搭商務艙時所認識，當時佢仲話過：「我去哪裡認識一個窮酸上班族呢？我生活滴水不漏，只有坐飛機才有認識陌生人的機會。同Peter拍拖4年，吳佩慈一度宣告Peter係理想嘅結婚對象，但有傳佢因為瞞住男友拍激情戲而導致分手。同大馬富商分手後，吳佩慈戀上紀曉波，雖然二人曾在2012年分手，但好快又復合，並正式展開億萬身家傳奇之路。



呢張相真係好經典。(微博圖片)