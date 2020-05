【何鴻燊逝世】10年前爭產糾紛轟動亞洲　賭王：好似搶劫一樣！

賭王何鴻燊於今日(2020年5月26日)下午一時05分逝世,享年98歲。近年一直在養和醫院養病,已無公開露面。昨日(25/5)下午3時許傳出病危消息,引來全港傳媒到養和醫院守候,其時何鴻燊的家人亦都紛紛趕往醫院,直至晚上10點左今日下午,何鴻燊在家人的陪同下離世。

叱咤港澳政經界逾半世紀、有「賭王」之稱的澳博(0880)榮譽主席何鴻燊離世,享年98歲。(資料圖片)

10年前「何鴻燊家族分產糾紛事件」轟動中港澳三地|要數賭王何鴻燊一生的精彩事,實在是三日三夜都數不完,近年發生過其中一件最為轟動中港澳三地的大事,莫講是10年前(2010年)發生過的「何鴻燊家族分產糾紛事件」。在2009年7月29日,何鴻燊在梁安琪(何太)的家中跌倒並撞傷頭部,送院後接受腦部手術後一度傳出情況危殆的消息,後來甚至有報導誤報他「已經逝世」。據報導指,當時何鴻燊尚未對外公報遺囑以及資產分配。這一跌,就成為了歷來最轟動社會的「何鴻燊家族分產糾紛事件」的開端。

何鴻燊與太太梁安琪以及何猷君。(微博圖片)

何鴻燊脅後分配資產,梁安琪成澳門博彩第二大股東|2009年12月20日,何鴻燊為了澳門回歸10週年紀念日「請假」出院7小時公開露面,典禮上更獲中國國家主席胡錦濤接見及握手慰問。一直到翌年2010年12月2日,他宣布將信德集團,當時市值約12.17億港元中的2.51億股份轉讓給二房藍瓊纓其下的五名兒女,(何超瓊,何超鳳,何超蕸,何超儀,何猷龍),又在不足兩星期後把澳門博彩當時市值約48億港元的7%股份轉讓給四房梁安琪,令梁安琪成為澳門博彩第二大股東,三天後更讓梁安琪成為澳博常務董事。此舉令外界聯想到何鴻燊正在為家產作出分配,以免死後發生爭產問題。

賭王何鴻燊對每房太太和子女都非常好,不只講金亦講心。(IG圖片)

一星期後再起波折|轉捩點發生於7日後的12月27日,澳門博彩宣布何鴻燊旗下最大股東Lanceford公司的股權重組的變動,將何鴻燊的個人持股量分配給何家的二房和三房,何家四房對這個變動存在強烈爭議。

何鴻燊擁4房17位子女,10年前已開始著手分配資產。(視覺中國)

何超鳳指股權變動獲父親授權|有報導指,當何鴻燊得悉有關股權變動後,曾多次致電及發出多個短訊給何超鳳,要求她解釋這個擅自舉動。2011年1月5日他更發出了家書要求何超鳳直接到他的住宅交代。兩日後(1月7日),何超鳳又向父親發信,公開感謝他授權自己以「禮物贈送」形式轉讓有關股份給二房及三房的信件,信中還附有何鴻燊的簽名,意即是股權變動是經何鴻燊本人批准。不過事件還有更驚人的發展...

何超鳳寫給父親何鴻燊的書信。(網上圖片 / 資料圖片)

網上亦有一段何鴻燊與律師高國駿(Gordon Oldham)談話片段,對於律師的詢問,何鴻燊亦都對話如流。(Youtube截圖)

梁安琪也有出現在片中,可猜測拍攝地點在何鴻燊住所或是四房住所內。(Youtube截圖)

何鴻燊親口發言澄清:是搶劫 表明會有法律行動|在2011年一月25日,何鴻燊透過代表律師高國駿(Gordon Oldham)指,有關在澳門旅遊娛樂的股權變動為一場「搶劫」。在一段何鴻燊與律師高國駿交談的影片中可以看到,何鴻燊親口說:「It's something like robbery, I know nothing of it, and then i sign something, they force me to sign.(好像搶劫,我不知道發生何事,之後我簽了一些東西,他們強迫我簽的)」代表律師再詢問他:「我可以形容這件事是『搶劫』?」他回答:「Yea.(是)」其後律師詢問他的意願,在48小時內,如果二房及三房不作出回應,是否控告他們?何鴻燊堅定地回答:「Still go ahead.(繼續)」

2011年1月26日,賭王何鴻燊在三太陳婉珍(右二)家中接受記者(右一)訪問時,承認早前股份轉讓一事屬實。當時持咪者為女兒三房女兒超雲。(美聯社)

三房開記招否認「搶劫」|同日,三房陳婉珍在女兒超雲陪同下召開記者會讀出何鴻燊的手寫聲明,表示股權分配一事為一場誤會,家事並不需要由法律途徑解決,同時也表明此事沒有「搶劫」,兼取消委任高國駿及高李嚴律師行(Oldham, Li & Nic)為律師代表。

有何鴻燊簽名,於記者會同時發出的聲明。(網上圖片)

何鴻燊在三房陪同下讀出「大字報」:沒有法律行動,不需律師介入|翌日一月26日,無線電視午間新聞就在何鴻燊住宅內現場直播,直播中何鴻燊在陳婉珍及何超雲陪同下,讀出一張預先準備「大字報」,並表示自己非常愛惜家人及未曾對家人採取法律行動;聲明中也表示無需高國駿跟進及感謝其介入。

何鴻燊十分愛鍚家人。(IG圖片)

何鴻燊入院期間,各房人都會輪流到醫院探望賭王。上年2月長房何超雄、孫女何家華以及何家文等人被拍得到醫院探望賭王何鴻燊。(資料圖片)

大房、四房梁安琪趕抵香港 律師高國駿入稟法院|得悉此事的梁安琪就乘坐直升機由澳門趕回香港,在何家大宅外,停留20分鐘後離開。之後就有傳媒拍得,大房何超雄及律師高國駿於4時半進入了何鴻燊的住所,20分鐘後就手持着一份文件以及一張支票離開何鴻燊寓所,並立即前往香港高等法院提交入稟狀。當晚9時何超賢就透過私人助理向道瓊通訊社、法新社等多間海外傳媒發出電郵,表示不相信父親「不會忘記母親為他建立賭業王國而不留下任何東西給予長房」及對部份何家成員行為感到不安。

1961年何鴻燊合組財團投得25年澳門賭業專營權。(資料圖片)

何鴻燊再伸禁令轉移股權 兩個月後事件突然結束|2月16日早上,律師高國駿向傳媒表示,何鴻燊再度入稟法院申請禁制令阻止何超瓊及何超鳳轉移他旗下的地產、投資以及船務公司等資產,同時也控告何超鳳、何超瓊、Ranillo Investments及Action Winner,指他們沒有歸還原屬他的澳門旅遊娛樂股份。其後於二月21日何鴻燊親自決定終止有關訴訟,並入院休養兩個多星期。在三月10日發表下款為「何鴻燊博士及全體家人」的《聯合聲明》,表示何家各房已經和解,以上「何家事件終於得到圓滿解決」。「何鴻燊家族分產糾紛事件」終於完結。點擊睇「賭王」何鴻燊傳奇一生圖集:

+ 25 + 24 + 23

同場加映「最靚千金」圖集:

+ 53 + 52 + 51

何超欣: