黃建東夥王敏德拍護髮廣告感榮幸　片尾撓手曖昧擦出愛的火花？

充滿創意和搞笑細胞的藝人黃建東（東東）最近與型男王敏德 （Michael）合作拍攝男士護髮精華廣告，東東一人分飾兩角，扮演負離子長髮豬肉佬和特朗普，造型令人笑爆肚，加上東東用去年hit爆的二次創作「What Time Is It?」，讓大家忍俊不禁：「好耐冇扮鬼扮馬同埋推出自家製作嘅搞笑片，好開心今次拍廣告客戶可以讓我過足扮嘢癮。之前未扮過特朗普，所以睇咗好多佢嘅影片做功課，同埋今次可以同前輩男神王敏德合作非常榮幸。佢一舉手一投足都係咁散發型佬味道，真人好nice，希望同佢合作完我嘅型男指數可以上升丁點。」

而全片最多人談論的要數廣告尾段彩蛋環節：Michael跟東東說不好意思自己已經結婚，東東回應有心不怕遲，然後Michael覆了一句東東聽不明的說話，反問他說什麼。「其實呢個部份係導演畀我哋嘅即興環節，睇下我同Michael有咩方法擦出火花，跟住我哋就 jam咗呢個翹手曖昧環節，點知我現場聽唔明Michael的回覆，然後問佢講乜嘢，跟住全場爆笑，所以最尾決定將呢個蝦碌放喺影片，結果大受歡迎。」東東解釋道。不過，Michael就笑言要先通知老婆，盡顯愛妻號一面，冧盡網民。

東東與Michael的片尾彩蛋令全場爆笑。