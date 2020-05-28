【降魔的2.0．劇透】神秘畫像出現　將會解開一切謎底？

《降魔的2.0》第十九集劇透

《降魔的2.0》上回講到，晶晶（謝雪心飾）憶起馬季（馬國明飾）與偉豪（胡鴻鈞飾）的童年往事，晶晶擔心有朝一日馬季、偉豪兄弟變成敵對，往找鐵文（蔣志光飾）另有打算。萊斯（鄧佩儀飾）驚覺偉豪失蹤，在家中泳池發現其蹤影，二人快樂共舞。馬季勤於修練靈力，可惜徒勞無功，貝娜（劉佩玥飾）、芷若（黃智雯飾）求風獅爺（C君飾）出手施教，風獅爺竟以芷若的終身幸福作賭注。晶晶意外受傷，偉豪憤怒下失控襲擊鐵文，馬季出手阻止，兩兄弟再起衝突。晶晶負傷趕至訓斥偉豪，萊斯勸偉豪應珍惜與家人的相處時光，偉豪終與晶晶、馬季和好如初。

憶起馬季與偉豪的童年往事。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，芷若逐漸變得虛弱，反而擔心馬季、貝娜的安危。馬季察覺眼前的景象有異樣，推斷與貝娜跌進被刻意製造的靈異結界。馬季欲收伏怨靈Jeannie（陳瀅飾）返回現實，豈料，一切都在他意料之外……風獅爺、芷若趕到貝娜母校打探馬季行蹤；貝娜終於說出心底話，全因捨不得離開馬季。然而，貝娜不再自欺欺人，放下執念，誠心祝福馬季與芷若。貝娜向眾人道別，馬季亦放低對貝娜的悔疚。魔音捲土重來，風獅爺、偉豪各自心知不妙。

好開心咁喎。（《降魔的2.0》截圖）

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