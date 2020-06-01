陳沖大女Angela榮獲最高榮譽學位哈佛畢業　網民大讚：才色兼備！

內地影后陳冲日前在微博上載了幾張大女許文婷（Angela）畢業於頂級學府哈佛大學的照片，相中看到五官標緻的Angela戴着四方帽，手上拿着證書，笑得非常甜美。照片立即被網民瘋傳，更大讚Angela遺傳了母親陳冲的優雅氣質，才色兼備，將來必定有大好前途！

而陳冲就興奮留言表示Angela榮獲最高榮譽學位Summa Cum Laude及英語系畢業論文的最高獎項George B. Sohier Prize，作為母親感到非常驕傲。此外還透露由於新型冠狀肺炎（COVID-19）的疫情影響，今屆的畢業禮被延遲到直到另行通知：「她21歲，但是她所經歷的各種磨難只有她自己、最愛她的人和上帝知道。然而，此刻的欣喜、驕傲和感激，也因此加倍的甘甜。Angela和Audrey從一開始就在教我入和成為一個母親，等我終於有些感悟到了做母親的真諦，她們都承認了。智慧的到達，似乎永遠太晚。」

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陳冲的細女許文珊（Audrey）樣貌絕對不比家姐差，更不時跟母親出席公開活動。去年獲母親推薦而有份參演電影《誤殺》，雖然樣子同樣甜美，卻被觀眾批評普通話竟然有泰式口音。

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雖然有大批網民留言恭喜陳冲，但有網民竟翻舊帳，指她在20年前因流產以為自己不育，故在廣西南寧收養一對雙胞胎女孩，但得知懷孕後，就將養女拋棄並「送給」其他夫婦。當時陳冲透過經理人解釋，當年是因為難同時間照顧三名孩子，才把養女交由他人撫養。