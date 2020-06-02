【George Floyd事件】歌手Halsey遭射擊仍留守　跪地為示威者包紮

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美國白人警員涉嫌跪在黑人男子George Floyd脖子上導致窒息死亡，引起當地和全美反警暴的示威遊行潮。經常關心時事的歌手Halsey親自參與表達支持，沒想到卻差點被橡膠子彈打中，但她沒有退縮，反而在現場協助受傷的市民包紮。

有市民拍下，Halsey面對警方的鎮壓毫不退縮，她也絲毫沒有大牌歌手的架子，身穿黑衣的Halsey就在洛杉磯街頭，為參與抗爭而受傷的市民包紮，這感人的一幕也迅速的社群網站流傳開來。

Halsey變救護為傷者包紮！近距離拍攝美國警暴照片（點圖放大▼▼▼）

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Halsey透過Instagram向外界透露實際遭遇的情形，表示和平示威卻遇到誇張待遇。一張張照片敘述著：「我們很和平待在原地也沒有跨越界限，但他們多次對著我們這些完全沒有挑釁的市民，多次射擊橡膠彈和丟擲催淚彈。」

點圖看更多Halsey美照▼▼▼

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一陣混亂中Halsey也被打中了兩次，一次是橡膠彈，另一次則是碎片，更令人氣憤的是，他們就算被攻擊了也沒有暴動，沒有動作也將雙手舉高示意，警方仍不斷以催淚彈和橡膠彈攻擊。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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