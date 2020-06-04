【降魔的2.0．劇透】與海魔最後一戰　再有神秘boss現身？

《降魔的2.0》第二十四集劇透

《降魔的2.0》上回講到，馬季（馬國明飾）於海魔（譚凱琪飾）的幻海結界裡，海魔認定他是天宇的轉世，誰知馬季不堪一擊。偉豪（胡鴻鈞飾）憤然反抗，危急關頭，幸得風獅爺（C君飾）暗中庇護。芷若（黃智雯飾）不顧一切，讓受傷的馬季返回現實世界。馬季為救被困結界的芷若，不惜與海魔一戰，他更從風獅爺口中得悉偉豪背後的真相，被迫要在情義與降魔之間作出沉痛抉擇……萊斯（鄧佩儀飾）隔着房門向勞斯（麥凱程飾）剖白心跡，勞斯動容。偉豪終無力自控，漸被魔性吞噬，鐵文（蔣志光飾）勸萊斯以大局為重。萊斯獨力牽制偉豪，並作出義無反顧的一擊，而小馬與豪仔亦將會有一戰！

進入幻境。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，勞斯傷心欲絕，遂與馬季聯手對付海魔，馬季卻不忍勞斯冒險。馬季、偉豪重回結界與海魔決一死戰，可惜雙方實力懸殊，風獅爺及時出現挑戰海魔，並命馬季營救芷若。偉豪被魔操控，欲攻擊馬季……大頭性情大變，獨自載走龍貓仔。及後龍貓仔失蹤，幸好勞斯趕及制止人世間的混亂。晶晶終從勞斯、鐵文口中，得悉馬季與偉豪之間的秘密。靈魔大戰，風獅爺元氣大傷，他作出最後打算。此時，馬季爆發驚人靈力，抗衡海魔。

另外，黃智雯在接受訪問中提到，「結局會有神秘人出現，大家見到佢就會諗起一個經典嘅人物，佢好影響到芷若。」這個神秘人可能就是郭展明（黃子恆飾）

搵緊能量體。（《降魔的2.0》截圖）

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