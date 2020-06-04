陳奕迅激罕憶與外婆生活　為買香口膠偷錢：差啲連錢都唔記得找

Eason細個其實都幾百厭。(影片截圖)

出道以來甚少提及家人嘅陳奕迅，近日喺「Mama with me」影片系列中，罕有談及童年往事以及與家人之間嘅相處點滴。其中一集Eason講到小時候成日去婆婆喺跑馬地開嘅雜貨鋪，「年少無知」嘅佢因為被Bubble Yum香口膠嘅廣告所吸引，於是喺婆婆鋪頭偷咗兩蚊買香口膠。

一講到婆婆,即時交足戲。(影片截圖)

「拎咗之後我即時衝落去街口間士多，買咗一排，差啲連錢都唔記得找，我仲好記得間士多個收銀機係一個吊起嘅鐵筒。買完之後即時開嚟食，一邊行返去，行到口門，婆婆問我做咩喊，我一路食住偷阿婆錢去買嘅Bubble Yum，一路吹唔到波一路喊，我同佢講『阿婆，我偷咗你錢買Bubble Yum』」Eason說時更不忘喊晒口，非常好笑。他笑言由拎菜刀以自己生命威脅媽媽，到偷婆婆錢買零食，但最後竟然內疚而喊，完全可以看出自己嘅性格，並十分自豪咁話「呢個𡃁仔高招呀，好dramatic。」

最後仲要讚自己好戲。(影片截圖)

早年曾有報導指Eason外婆程玉嫻靠執垃圾為生，又指Eason好少探外婆，亦有指兩婆孫感情好好，但Eason因為自己不時被狗仔隊跟蹤，怕婆婆生活受到影響，所以盡量低調。2011年，Eason婆婆因身體不適在家中暈倒，送醫幾日後病逝，當時身在內地工作嘅Eason亦有即時返港與媽媽一同辦理後事。

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