愛回家│傳劉依靜Ruby主動出撃　介入「龔水戀」關係岌岌可危

處境劇《愛．回家之開心速遞》中，「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀的「龔水戀」一向受盡網民歡迎。雖然這對螢幕情侶從未公開承認關係，但二人戲裡戲外都不時放閃，張景淳早前更為有關呂慧儀常欺負特約演員的傳聞，在IG發長文代女方澄清，關係耐人尋味！

二人不時在網上放閃！（IG/@cheungstanley）

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雖然「龔水戀」一直被外界看好，但日前就傳出曾介入周永有1同趙頌茹婚姻做「小三」的劉依靜（Ruby）最近就主動發力追求張景淳，「龔水戀」關係隨時岌岌可危。Ruby日前就被影到現身電視城，親自為張景淳送上浪漫氣球和特大禮物籃。

Ruby近年主力打理公司業務！（IG圖片/@rubyrubyrubylau）

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Ruby當年與周永恆一年情玩完後，痛定思痛，與朋友開公關公司和模特兒公司老闆娘，晉身女強人積極洗脫小三污名！之後，有傳她曾陳庭欣現任男友即彩豐行老闆楊振源（Benny）發展，更令陳庭欣有當小三之嫌。之後，Ruby又曾與唐文龍傳出緋聞，二人當時表示「了解中」，但沒了下文。