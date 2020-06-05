【百想2020】孫藝珍撇甩玄彬性感現身紅地氈　韓素希IU靚絕全場

《第56屆百想藝術大獎》（簡稱：百想2020）今日（5日）舉行，除了主持人申東燁、秀智和朴寶劍外，多位超人氣演員包括：孫藝珍、金喜愛、韓素希、金多美、IU、玄彬、姜河那和劉在石都有率先現身紅地氈與觀眾見面，場面可說是非常熱鬧。

申東燁、秀智和朴寶劍第3年擔任主持人。 （Viu《K1頭條》）

今天一眾女星都盛裝打扮出席，其中有「最靚小三」之稱的韓素希穿上單肩連身長裙現身，散發着高貴的輕熟女氣息，靚絕全場。不過講到粉絲最期待現身在紅地毯的一對，相信必定是《愛的迫降》玄彬和孫藝珍這對情侶檔。早前二人已雙雙一同率先獲得人氣獎，粉絲都相當期待見到兩人再次同台。可是剛才在紅地氈上只見孫藝珍單拖現身，身穿香檳色吊帶裙的她大曬姣好身材，輕微露出誘人的事業線，相當性感。

「最靚小三」韓素希靚絕全場。 （Viu《K1頭條》）

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今年多部韓劇如《愛的迫降》、《夫妻的世界》、《梨泰院Class》和《山茶花開時》等熱播，競爭可說是相當激烈。除了電視劇部門外，電影部門方面相信贏盡海外大獎的《上流寄生族》今晚也會滿載而歸，而劇迷則將一同見證各項大獎的誕生！

孫藝珍撇甩玄彬，一人性感現身紅地氈。（daily sports）

玄彬想是一人現身。（Viu《K1頭條》）

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