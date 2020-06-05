百想2020︱《梨泰院Class》金多美贏韓素希獲新人獎　配角獎出爐

《第56屆百想藝術大獎》（簡稱：百想2020）今日（5日）舉行，多位人氣演員都有出席，包括玄彬、孫藝珍、金喜愛、韓素希、IU、姜河那和朴敘俊都有出席，現場星光熠熠。而頒獎禮開場，大會率先頒獎男女新人獎和男女配角獎，《愛的迫降》、《山茶花開時》、《梨泰院Class》和《浪漫醫生金師傅2》暫時領先。

《梨泰院Class》金多美演技出眾，獲頒「女新人演技獎」。（JTBC截圖）

「男新人演技獎」由《浪漫醫生金師傅2》安孝燮獲得。（JTBC截圖）

+ 10 + 9 + 8

今年韓劇部的「女新人演技獎」由大熱之一的金多美，憑一套《梨泰院Class》獲得，撃敗另一大熱《夫妻的世界》韓素希。獲獎時她講到：「去年自己一人出席，今年則與《梨泰院Class》的大家一起，覺得特別幸福。」金多美坦言開拍時曾覺得非常負擔，感謝大家對她的信任。「男新人演技獎」則由出道5年，《浪漫醫生金師傅2》安孝燮獲得，他在台上向劇組及演員們道謝，表現雖然緊張，可是更令劇迷期待劇集第二季的播出。

《愛的迫降》金善映拍劇6年來首次獲得韓劇相關大獎。（JTBC截圖）

《山茶花開時》吳正世鼓勵大家要努力生活，場面感人。（JTBC截圖）

+ 10 + 9 + 8

而韓劇部「女配角獎」同樣競爭非常大，最後由《愛的迫降》中飾演人民班長的金善映獲得，撃敗同劇飾演徐丹的徐智慧。金善映表示這是她拍劇6年來，首次獲得韓劇相關大獎，因而覺得更加意想不到，感謝身邊工作人員的幫助。而「男配角獎」則由《山茶花開時》吳正世獲得，打敗楊慶元和劉在明等大熱。他講得獎感言時，藉劇集鼓勵每位正在努力生活的人，希望大家能順利找到自己的「東柏」，渡過各個難關。

按圖睇一眾童星感動表演：