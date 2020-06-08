10億千金黃文意認愛港甲外援　激讚男友係戰鬥民族：佢保護性好強

10億千金黃文意（Mandy）身材出眾，去年正式簽約無綫做「親生女」拍劇及主持。雖然身為中文大學碩士，加上父親是身家逾10億的LED燈大王黃裕發，Mandy仍堅持不靠父蔭，連買樓都靠自己。事業有所發展，愛情同樣得意，Mandy原來去年底已戀上25歲港甲外籍球星Ivan Marić，更表示跟外國人拍拖比較開心！

Mandy近半年不時上載跟Ivan去沙灘及農場的合照，雖然沒有留言表示兩人是情侶關係，但Mandy在照片中都有冧爆挨住男方。現年25歲的Ivan原來大有來頭，現時效力香港甲組球會景峰，司職後衞，在今季賽事表現不錯，上陣10場為球會入了4球。

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Mandy接受《香港01》訪問時承認跟Ivan拍拖半年，更透露認識經過：「有一次我喺黃金海岸嘅時候見到好多人圍住佢原來佢問路，啲人又好想幫佢，但又唔係好幫得到。咁我就圍埋一份過去，之後大家傾傾吓就互相交換咗電話，咁我哋都係傾左個幾月先至正式拍拖嘅。」談到男友，Mandy直言最欣賞Ivan善良，亦是個超級暖男，話說有次兩人拍拖外出時，Mandy突然感到不適在街上嘔吐，男方為她清理嘔吐物。

10億千金黃文意身材出眾，去年正式簽約無綫做「親生女」拍劇及主持。（電視截圖）

談到兩人的相處，Mandy對男友讚不絕口，更大讚Ivan非常保護自己：「平日去沙灘呢，佢主要係會叫我留意番我啲坐姿，叫我唔好坐到咁或者點樣，驚俾人睇到啲唔應該睇嘅嘢。」Mandy搞笑指去到沙灘，Ivan比自己更受歡迎：「好多男仔鍾意同佢Say Hi，可能因為佢高，有1.9米，仲會讚佢好靚仔。」問到跟東歐男士拍拖感覺怎樣，Mandy坦言Ivan好純樸，亦比較喜歡照顧女性：「可能係戰鬥民族啦，所以佢哋嗰個保護性都誇張。」

至於提到身為10億千金，可會介意男方賺得比自己少，Mandy直言：「其實外藉足球員喺香港都有兩萬幾至三萬蚊嘅收入，加上佢老闆真係對佢好好，畀比一間有五百幾呎嘅瓏門佢住，香港嚟講算係生活得好好㗎啦，其實我搵得少過佢。 」

另外，Mandy過往曾跟年長23歲的唐文龍拍拖，但戀情只維持半年就無疾而終，其後更自爆被圈中人「情騙」，當時有指這位圈中人就是童星出身的李日昇，在拍拖期間搭上陳偉琪。不過今次見到Mandy高調跟Ivan在Instagram曬恩愛，亦有告知父母，加上男方是圈外人，相處方面一定比較舒服。