【飛虎之雷霆極戰．劇透】黃宗澤想殺張曦雯　背後原來有原因？

《飛虎之雷霆極戰》第28集劇透

《飛虎之雷霆極戰》上集講到，在浩然（馬國明飾）和逸敏（蔡潔飾）努力斡旋下，終於與志強（姜大衛飾）見上最後一面，彼此立下「來生再續夫妻之約」。文龍（吳卓羲飾）察覺敏儀（蒙嘉慧飾）的精神越見異常，故以自身經歷略作開解，與此同時，國棟（黃宗澤飾）的槍傷再度惡化，奄奄一息，家成（苗僑偉飾）決定冒險為他取出彈頭。國棟甫醒來就收到母親病逝的噩耗，哀痛欲絶，可惜淚線已毀，流不出半點眼淚。敏儀嘗試以催眠術紓解心裡創傷；傭兵纏身，賀進（陳山聰飾）為助志斌（吳業坤飾）脫離困境，不惜揭開父子關係，證據確鑿，志斌無奈接受殘酷現實。賀進突然來電，其主要目標卻是家成，賀進猛然提出雙方合作的要求。文龍奉命接應國棟，並道出家成的步署，警方企圖設下天羅地網，把犯罪份子一網打盡，國棟忽然要求文龍代替自己殺一個人。

駱Sir（苗僑偉飾）趕到廢棄巴士幫國棟做手術將取出子彈頭。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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《飛虎之雷霆極戰》最新一集講到，故友重逢，各懷心計，國棟為救志斌，不惜再次與Sam合作，更以皓月和自己的性命作為交換籌碼，雙方達成協議。文龍不斷請求下，家成終於授權出擊，可惜，車快，時間更快；廢置巴士前Sam應約出現，卻與國棟、皓月舉槍對峙，生死前夕，國棟突然改變立場向皓月開槍，伊人應聲倒地，生死未卜。陷入瀕死邊緣的皓月感到絶望，文龍及時出現，惟皓月的生命跡象已漸漸消失。國棟強忍身心傷痛與Sam達成協議，成功交換情報，兩人亦敵亦友的關係卻越見破裂。香港警隊得悉觀塘槍擊事件涉及外籍特工，召開緊急會議，家成舌戰群雄，最終決定把事情始末，全盤向傳媒公佈。為了營救志斌，賀進靜待良機，傾盡全力拖延交人日期，惟傭兵的幕後首領Jaser突然現身，賀進始料不及，慘被百般淩辱，志斌遂以晶片之秘交換父親之命，詎料，一切只是賀進苦肉之計。Sam與賀進巧合下得到聯絡，各懷鬼胎的兩人暗裡執行合流大計。與此同時，倩君得悉浩然原來一直隱藏身份，A Team之秘，暗湧再現。Sam行動敗露，惹來特工組織懷疑，更不慎墜入特工設下的陷阱，陷入進退失據的窘境。

黃宗澤死過翻身即有麻煩。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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