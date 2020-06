小雪表示好鍾意夏天!(IG:siawase726)

台灣模特兒小雪(莊詠惠)被封為「氣質女神」,除了接拍模特兒工作之外,經常會在社交網站直播與粉絲互動,而發布的帖子經常會秀出傲人身材,令一眾粉絲大飽眼福,因此在IG已有接近45萬粉絲Follow,順帶一提今年她已經34歲,但外表與20多歲的女生沒有分別。

昨天(14日)她在IG發布一系列與朋友到墾丁渡假的照片,小雪身穿藍色三點式泳裝,非常吸睛。她表示一年四季中最愛的季節就是夏天,更希望疫情關係完結後能立即旅遊:「只想做你的太陽,Just want to be your sun . 大家週末快樂。」網友直言:「妳也是我們的太陽啊」、「這太陽好燦爛耀眼」

