【天涯俠醫】去非洲取景夠晒威　都不及黎姿主演劇集去勻10個地方

由張家輝、郭羨妮、唐寧以及林峯等主演的無綫劇《天涯俠醫》最近在凌晨時段重播，再度掀起深夜煲劇潮。而《天涯俠醫》的看點除了是一眾離巢愛將在電視重聚之外，當然不少得他們特地飛往非洲肯亞實境拍攝，還找來大量當地的臨時演員，靚人靚景大大增加劇集觀感。其實TVB為拍劇一向不惜工本，為求提升劇集寫實感，不時就會讓劇組到外地拍攝，例如鄭嘉穎與陳凱琳的定情劇《殭》到荷蘭取景；王浩信、楊明、伍允龍的《兄弟》曾到過倫敦；兩集《衝上雲霄》亦曾到過意大利、澳洲、法國以及日本等。不過TVB主力的國外取景地方都圍繞東南亞，尤其以馬來西亞、菲律賓、泰國和內地。

點擊下圖重溫TVB的部分外景：

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《珠光寶氣》去勻十個地方

能夠到非洲取景當然非常難得，因為要到入境非洲，尤其是要進入草原等未發現地區，進入者必先要做一大輪防疫預防，保安方面亦需要更加謹慎，花錢龐大。但要講到最多出國取景的劇集，定非由黎姿、蔡少芬、邵美琪、林保怡及陳豪領銜主演、於2008年10月啟播的《珠光寶氣》，全劇82集，總共到過10個香港以外的地方取景拍攝，包括澳門、深圳、東莞、珠海、西藏、青島、上海、巴黎、波爾多以及泰國，而《珠光寶氣》總共花了接近一年時間拍攝。

TVB首部國外拍攝劇集

看過上述多部「外景」劇集，是時候重溫一下TVB的「外景」始祖。由王晶編劇；李添勝以及杜琪峯執導；李司琪、朱江、周潤發等主演、攝於1978年、總共110集的《強人》就是出TVB國取景的始祖。雖然此劇到訪的地方不多，就只有美國三藩巿，但足以打開國外拍攝的先例，而且劇中李司棋的故事亦有很多在三藩巿的戲份，故此在當年掀起了不話題，對比起單純在廠景拍攝更有新鮮感。

重溫《強人》的片頭：

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