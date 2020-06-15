傳馬國明密謀於台慶求婚　 湯洛雯錯愕：都係啱啱開始拍拖

湯洛雯（靚湯）與馬國明高調認愛，兩人即時成為全城熱話，更受到無數人祝福。今天（15日）她出席劇集《一笑波凡間》的拜神活動時，蕭正楠更現場恭喜靚湯，令她感到點尷尬。

每天都被眾人討論，會不會造成壓力呢？她接受《香港01》訪問時回答：「唔會有壓力，呢件事公布都係想做返情侶做嘅事，譬如出下街，咁我哋都係普通人，希望大家出去見到我哋唔好咁驚訝。」

之前馬國明接受傳媒訪問時候表示，常常與靚湯在TVB餐廳吃飯，只不過沒有人發現他和靚湯在拍拖。現在這個習慣，靚湯笑言會繼續在TVB餐廳和馬明吃飯。（陳順禎攝）

馬國明早前開設了Instagram帳戶，在IG的第一個Story也是與靚湯有關，原來馬國明是先徵詢了靚湯才發布。她透露：「其實而家香港好多人交流都用Instgram，好多人同佢合照又Tag唔到佢，所以佢開我都好驚喜。佢都有問過我點用，但我唔係好識教人，都係喺佢隔離教佢點用。」

靚湯笑得好開心！（陳順禎攝）

另外有報道爆馬國明早有結婚計劃，並打算在TVB台慶時候宣布結婚，靚湯聽到後感到愕然：「絕對冇咁嘅事，我哋兩個都唔係咁嘅人，唔會啦。呢方面完全冇，我哋都係啱啱開始宣布拍拖，邊有咁快會結婚。」

拍劇勁Sweet：

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靚湯靚相：

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