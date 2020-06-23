劉佩玥遠離「富豪船P」是非　姊妹團換血向苟芸慧深情表白

劉佩玥（Moon）與苟芸慧（苟姑娘）因合作TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》，二人在劇中是姑嫂關係，現實中亦成為好友，兩人分別在社交網站上載合照，阿Moon更向苟姑娘深情表白！

劉佩玥與苟姑娘拍劇結緣，成為好友。（IG圖片／arryuu）

阿Moon貼出與苟芸慧（苟姑娘）的合照，她挨在苟姑娘的膊頭上，狀甚小鳥依人，而披着大褸的苟姑娘則霸氣十足，好有家姐保護妹妹的感覺，她留言說：「從來，我不相信一見鍾情，直到我遇見了妳，從來，我都是擔當大姐姐的角色，直到我遇見了妳，從來，好像是個很鐵定的詞語，直到我遇見了妳。#好似告白咁嘅 #唔好羨慕我 #感恩」。

而苟姑娘亦在自己的社交網貼上傳與阿Moon戴住口罩合照，寫道:「今天忙到連飲水嘅時間都冇。但睇返周末嘅約會相，即刻唔記得咗疲倦，淨係記得開心有趣嘅對話。我們甚麼時候再約一約...早上7點玩直播？」阿Moon留言回覆：「Love u sis 早上7點直播我一定陪你玩。」

劉佩玥在圈中有不少閨蜜圈子，其中與馮盈盈和江嘉敏非常要好，不時三人行，有傳自從爆出何猷亨的船P事件後，三人關係發生變化。馮盈盈早前26歲生日，江嘉敏未有與對方慶祝，在工作中度過生日的馮盈盈，獲劉佩玥細心買蛋糕慶祝。不過大家都沒有在社交網站貼出慶生合照，似乎有共識不想製造更多話題。慘做夾心人的劉佩玥，近期都搵其他姊妹食飯，除了苟姑娘，還有陳瀅和何雁詩等，遠離是非。

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劉佩玥與馮盈盈、江嘉敏曾是三位一體的好姊妹。（IG圖片／arryuu）