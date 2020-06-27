梁朝偉58歲生日劉嘉玲放最強閃光彈　歷久常新愛足30年因為夠依賴

今天（27日）是影帝梁朝偉的58歲生日，老婆劉嘉玲當然不會缺席，她在個人社交媒體貼上梁朝偉自如地玩滑板的短片，並輕描淡寫地留下一句：「Happy birthday！」二人平淡的幸福言溢於表。

影片中看到年過半百的梁朝偉在空地玩起滑板上來遊刃有如，且四周環境都是綠油油的草木，甚是寫意。香港現時正值炎炎夏日，卻見他穿着較厚的衣服，猜想他可能仍身處澳洲。今年3月新冠肺炎肆虐，梁朝偉當時在澳洲拍攝的Marvel大作《上氣／尚氣》（Shang-Chi）亦被迫停工；劉嘉玲當時曾透露偉仔為免坐幾輪「隔離監」，所以沒有返港，而是留在澳洲等復工，不用開工的時間亦會去滑浪、行山等休閒活動。

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雖然現時夫婦分隔兩地數個月，但二人仍有他們的相處之道，相識相知、相濡以沫逾30年，可謂羨煞旁人。劉嘉玲與梁朝偉一直予人一動一靜、一外一內的感覺，正因為不同，所以互補。劉嘉玲雖然曾多次抱怨：「我們家的那個人很難搞。」她亦曾自嘲不輸任何人，只輸給梁朝偉一人，因為愛、所以甘心降服。梁朝偉雖不多言、卻會默默付出，每逢過年過節不落下禮物只是基本；他會遙距訂一束花送到她身處的希臘；在越南拍戲卻特意飛回家只為她慶生，無微不至的陪伴、希望她快樂。

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寵愛她的同時亦依賴她，怕生的梁朝偉在2018年與王家衛有份成立的澤東電影公司結束28年的賓主關係，當時他將如日中天的事業亦交托予劉嘉玲，讓老婆兼任自己的經理人：「以後大家有任何工作上需要，可以暫時聯絡我太太劉嘉玲，唔該晒大家。」一段感情總需雙方一起去維繫，不管外界目光、不拚高低，找到最舒服的相處模式，才是長久之道。