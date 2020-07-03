《幻愛》票房告急　影帝劉俊謙嬲自己幫唔到手：無錢無名氣無人脈

由周冠威執導、劉俊謙及蔡思韵主演的愛情電影《幻愛》在今屆金像獎獲得最佳導演及最佳編劇等六個提名，兩位主演更憑電影雙雙奪得第26屆香港電影評論學會大獎的影帝及影后，電影未上映已經掀起討論。《幻愛》於周四（2日）上映，首日開畫票房15萬、合計優先場的總票房為46萬，由於票房還需與戲院55分賬，與「回本」的距離遙不可及，男主角劉俊謙周五（3日）就在個人社交媒體「告急」。

《幻愛》講述善良戇直的小學教師阿樂，是精神分裂症康復者，雖然渴望愛情但從來不敢戀愛。偶然機遇下，他在街頭偶遇了清麗脫俗的欣欣，一見鍾情卻掙扎應否透露病情。躊躇之際，不幸再次病發，被幻覺纏繞。他更發現她的真正身分，竟然是個攻於心計的心理輔導員？二人發展出一段懸疑曲折的禁戀，疑幻似真。（《幻愛》劇照）

劉俊謙擔心票房失利，《幻愛》很快就會減心排場，他寫道：「小弟絕對明白，香港正值風雨飄搖，大家也沒什麼心情看電影。加上沒有明星坐陣，題材相對上也不夠商業。票房不好，絕對可以理解。實際情況是，首周票房若果仍然慘淡，各大院線將會縮場，《幻愛》亦很快要和觀眾說再見。」

自港產片的黃金年代過去、本土電影產量大減，近年香港電影在電影發展基金及首部劇情片的幫助下，正形成另一股新浪潮，劉俊謙作為浪潮中的新生代演員，他續言：「我能理解，能明白，只是不甘心。近幾年，本土電影開始以另一種形式重新起步，帶來新氣象，我寄望這是新開始的到來。累積到口碑固然感到欣慰，但票房不好，也在說明，本土電影這艘船未能在新路線上重新啟航。」

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劉俊謙希望觀眾能入場支持本土電影：「電影就是製作，製作需要資本，資本是由投資方供給的。若然本土電影為投資方帶來的，只是不斷的虧款，多麼有心的投資者，也不會無了期做蝕本生意。」他又怨恨自己唯一能做的就只有用心演戲：「我總是怨恨自己能力不夠，無錢無名氣無人脈。作為新生代演員的其中一人，能夠做的，只剩下盡力，用心地去演每一場戲。」

劉俊謙對這個境況感到無力：「每每談到這個話題，最後都只能無言以對。小弟希望，這個作品能夠和更多觀眾相遇。若然你們覺得《幻愛》是一齣值得支持的本土電影，請多多分享給身邊的朋友。」最後他寄望：「奇蹟可以被等待，奇蹟也可以被創造，心存盼望。」