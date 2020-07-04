呂珊自家節目《友星有聲》今晚播　有嘉賓夾歌仲會傾當年秘密事！

呂珊近年為不少無綫劇集做配角，但其實歌唱事業才是她的終生理想，繼早前於亮相於《矚目配角》後，今次呂珊自家製一個歌唱兼傾談節目《友星有聲》，除了有自家的band隊之外，更會大唱金曲，當然也有份量級嘉賓一齊「玩」，而且更大談當年事，相信會有不少鮮為人知的秘密會公開！

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聽前輩「話當年」，一定大把故仔聽！（資料圖片）

《友星有聲》將會在今晚（4/7）八點半於呂珊的自家頻道和01娛樂facebook與app同步直播，在接受《香港01》訪問時，珊姐指今次自行備節目主要是因為太長時間沒有和好友、歌迷、同事、藝人等見面聯絡，只能夠透過網絡問候，經過幾位專業朋友建議後，決定搞一個直播節目，「可以聯繫返所有朋友，重組氣氛，又有樂隊，又有藝人嘉賓，一齊唱一齊玩，傾吓往事！」珊姐作為一位有多年經驗的金牌歌手，在演藝圈打滾多年，認識不少圈中好友，除了足夠資格講故事，嘉賓份量一定重，值得令人期待！

今晚等聽珊姐同嘉賓唱歌喇！（資料圖片）

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