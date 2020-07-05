《3日2夜》小花陳睿雯放棄三萬月薪　未約滿都離巢：二月已經諗緊

《3日2夜》主持之一的陳睿雯（Cherub）因2016年參選「香港小姐」簽約TVB正式入行，不過Cherub近日宣布解約，結束在將軍澳3年半有多的工作。她接受《香港01》訪問時，就解釋離巢的原因：「哈哈，因為爹哋媽咪想我30歲前結婚！」 看來「案情」並不單純，有人為終身幸福而加入TVB，但她居然是因為終身幸福而離開。

陳睿雯（Cherub）主持過《識玩旅行團》和《3日2夜》等節目。（IG@cherubchan0226）

她解釋說：「其實我由二月份就已經諗到而家，入行咁耐都幾多嘢做，有娛樂新聞台（主播）又有旅遊節目。其實係自己都想試多啲不同工作，又有朋友提議轉行，再加上爹哋媽咪想我30歲前結婚，所以先想搵份穩定嘅工作。（同行內人拍拖唔好？）我鍾意專業人仕！醫生、律師、金融嘅，因為我好鍾意一啲聰明嘅人，哈哈。但係我仲未有對象吖！」

陳睿雯主持的《3日2夜》亦十分同歡迎。（IG@cherubchan0226）

陳詩欣（Eunice）和陳睿雯（Cherub）主持的《3日2夜》成為了2018年全高收視，約有15.75點。（IG@cherubchan0226）

她解釋說，自己從小讀書很多，所以也偏愛專業人仕，自己才會對男朋友產生祟拜感。記者問道，TVB是不是沒有聰明人？她笑言：「唔係吖！不過我覺得拍戲嘅人好情緒化，冇咁穩定，太過Social同戲劇化。」

陳睿雯（Cherub）在TVB工作有三年半時間。（IG@cherubchan0226）

會否因為人工問題而離開？她就表示加入TVB三年來，收入也不錯：「講真我都唔係太需要錢，不過第一年人工都唔差，比想像中好好多。（即係幾多？）呢樣嘢都幾私人，哈哈，其實第一年平均收入，月入都有三萬，第二年就差咗少少，第三年都係差唔多三萬。」不過陳睿雯（Cherub）本身亦都十分勤力，為了一些服裝品牌的廣告，還會自己抽空出外影靚相。

陳睿雯（Cherub）表示離巢後會於金融公司擔任Branding相關工作。（IG@cherubchan0226）

陳睿雯（Cherub）於TVB娛樂新聞台擔任國語主持。（IG@cherubchan0226）

她透露離巢後會轉行去一間金融公司擔任Branding相關的工作。「我Master係中大市場營銷，所以都算做返嗰行。」她也表示，自己的合約剩下一年半才約滿：「我係6月尾Resign，本來都唔畀，不過隔咗一日又話可以。」

陳睿雯（Cherub）自言十分不捨幕前工作。（IG@cherubchan0226）

「梗係唔捨得啦，如果唔係都唔會捱咁耐。」陳睿雯（Cherub）用個「捱」字形容在TVB的生活，可想而知有幾辛苦。不過她就表示十分珍惜這3年半生活中遇到的人和事：「好似好深情咁，其實自己啱啱入行時性格真係傻吓傻吓，不過入面嘅導演、監製都畀詔好多建議我，尤其是有一個合作過主播前輩，仲話我成長咗好多，真係好開心。」問及之後的發展，她就明言自己要做一個精美的職業女性，以及趕在30歲前結婚：「哈哈，呢個唔係一個Must，到時搵唔到隨便嫁，而係一個自己畀自己嘅Deadline。」