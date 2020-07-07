【任噏亂評】《那些》究竟爭啲乜所以輸畀《殺手》？

《殺手》和《那些我愛過的人》都是無綫的自家製劇集，在這個年代，無綫不時向內地買劇，又會與內地合拍，更有邵氏出品，所以本地劇反而更顯得珍貴。今次兩部劇集在坊間的點評也未算太差，而在內地豆瓣平台的評分，《殺手》獲得8分，而《那些我愛過的人》則有6.9分。

而港劇來說，《殺手》的評分暫時可以，今年只有《歎息橋》8.9分和《降魔的2.0》8.2分比它高，《十八年後的終極告白》則是同分。至於《那些我愛過的人》雖然未去到最低，但就五甲不入，比起時代劇《黃金有罪》還要低分。

《殺手》的評分暫時可以，今年只有《歎息橋》8.9分和《降魔的2.0》8.2分比它高。（劇照）

即睇豆瓣今年港劇的評分：

+ 7 + 6 + 5

《殺手》受內地歡迎其實不難理解，首先這個題材在內地並不常見，始終是一些罪惡片，在內地廣電局的嚴謹條例下，這些劇集未必可以放手大做。另外在主角方面也是食正內地觀眾，陳豪和黎耀祥也是無綫的代表人物，後者更一早打入內地市場，兩人在內地也有一定的叫座力，至於女主角李佳芯，其實在發生微博事件前，她在內地也十分受歡迎，今次算是向內地之門再叩一叩，希望內地觀眾會再接受她。

兩位主角在內地都有市場。（劇照）

《那些我愛過的人》首先在演員上已經比較輸蝕，即使放在香港也不是大卡士，而且有很多本土的新演員，對內地觀眾的吸引力大減。至於劇情，一部愛情主導的懸疑劇，張力不夠大，而且幾條愛情線也未算令人很深刻，可以是一部普通的小品劇集，但絕不是內地觀眾的算好。反而《殺手》除了上面所講，也有不少打鬥場面，比起《那》劇更易帶起刺激。

《那些我愛過的人》未必適合內地觀眾口味。（劇照）

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