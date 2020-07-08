庭上指前妻Amber有反社會人格　最新片段揭尊尼特普砸酒樽

荷李活影星尊尼特普（Johnnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司仍在審訊中，由於安芭被爆出曾跟Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）及名模Cara Delevingne玩「三人運動」後，最終重要證人和律師團均宣布退出案件。事件持續發酵，英國時間星期二（7/7）兩人終現身，前後腳抵達英國皇家司法院。

根據外國傳媒報道，尊尼在庭上回憶當年跟安芭認識後，女方有意追求自己，更表示後來知道安芭目的其實是想借跟自己結婚去幫助事業發展，令她財政上有可觀的收入：「她曾多次告訴我有多仰慕我的電影，但後來卻承認從未看過我任何一部作品，她知道她想要甚麼，而我也是個容易埋手的目標。」

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其後尊尼更直指安芭是個有計算的女人，坦言：「她被診斷為邊緣人格的人，有反社會人格、更是個自戀者，而且在感情上完全不誠實。」另外，尊尼指出安芭曾在私人飛機上推撞及毆打自己。不過安芭就表示在二人床上大便只是個無心的惡作劇，雖然不知道糞便是否屬於安芭本人，但尊尼就因此而令自己下定決心跟安芭離婚。

另外，雖然尊尼特普多次在庭上表示「從沒有打女人，尊重女性是很重要的。」，可惜法院竟於今日播出尊尼的家暴片段，隨即掀起網民熱烈討論。長達90秒的片段中能看到尊尼先用腳踢廚房櫥櫃，再用力開關櫥櫃的門，然後在安芭面前砸酒樽，期間更大聲說：「你想見識咩叫癡線？我XX的畀你知道咩叫癡線！」而安芭亦不斷將手機轉換位置，似乎不讓尊尼看到鏡頭。片段一出後，有不少網民都表示就算尊尼在片段中砸酒樽，都不代表他有直接傷害過安芭，相反安芭卻曾弄斷尊尼的手指。