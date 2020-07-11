葉玉卿丈夫申請破產重組　大女胡芷欣無懼家境轉變IG留正面金句

近日驚傳昔日性感女神葉玉卿的美國華人富商老公胡兆明申請破產重組，葉玉卿坦承事件，但表示在美國很常見，正常生活未必受到影響，情況亦不是很嚴重。其大女胡芷欣（Victoria）亦在IG動態上留言，「Happiness is a state of mind（幸福是一種心態）」，有人認為是為家庭遭遇有感而發，字裡行間，表現出對家庭環境改變的坦然態度。

葉玉卿丈夫申請破產重組，女兒胡芷欣（Victoria）在IG有感而發。（IG圖片／victoriaawu）

Victoria在IG寫下「Happiness is a state of mind（幸福是一種心態）」，似對家庭狀況改變有感而發。（IG圖片／victoriaawu）

Victoria含住金鎖匙出世，又遺傳了媽媽驕人身材和美貌，讀大學時更獲取獎學金，絕對係人生勝利組，但外表風光的她，自小飽受情緒病困擾，她曾接受《香港01》訪問，透露病發時曾試過自殺，在母親葉玉卿陪伴和醫治下，最後克服情緒病，更主動公開自己的經歷，希望可以幫到更多同路人。

胡芷欣公開自己的經歷，希望幫到同樣深受情緒病困擾的人。（IG圖片／victoriaawu）

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