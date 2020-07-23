鼎爺李家鼎山頂開燒臘舖　燒鵝飯賣88蚊：貴唔貴你食咗先講

新冠肺炎疫情肆虐本港，政府收緊「限聚令」，食肆一律禁止晚市堂食，餐廳生意難免大受影響。李家鼎（鼎爺）、李泳豪與友人合資的食店「鼎尚棋哥燒鵝湯館」卻選擇在逆巿開張，今日（23/7）在山頂廣場舉行剪綵儀式。鼎爺指食店原定一月開張，卻因疫情三度延期，為了要向顧客交代，他堅持在「疫」市開張：「上到嚟先摸門釘好冇癮，一定要公布天下我哋真真正正開張，隨時嚟，大家先會有信心。」

鼎爺、李泳豪與友人合資的食店「鼎尚棋哥燒鵝湯館」選擇在逆巿開張。（陳順禎攝）

鼎爺的食店做足防疫措施，除了為顧客量體溫、限制每張枱的距離以及食客數量外，門口更增設全身消毒噴霧機，客人進入餐廳前可由頭到腳消毒，泳豪說：「搓手液一定有、口罩袋，量體溫一定要做。有啲人你叫佢量體溫、搓手，佢未必鍾意，為咗要應付唔同客人，上星期開會買呢部（消毒噴霧）機，疫情過後都會成為習慣。」鼎爺補充：「比政府做多一步。」

而食店馳名的「荔枝柴燒鵝飯」售價$88，以山頂廣場食肆來說價錢親民，鼎爺指由選料到烹調方法都非常講究，以確保食物質素：「好與唔好我都會接受再改良，綜合各人嘅口味再去試。貴唔貴就你食咗先講，食落去係值回票價。」

鼎爺同泳豪旗下各自有餐廳，疫情下生意不多不少都會受影響。（陳順禎攝）

鼎爺同泳豪旗下各自有餐廳，疫情下生意不多不少都會受影響，但鼎爺堅持繼續營業，令伙記齊齊有工開：「如果唔開我講一句好簡單，但同我哋打江山嘅伙記就好陰公，我冇減人工，伙記好開心，唔可以刻薄佢哋。」至於會否再開分店，鼎爺同泳豪話要等疫情完全穩定先會考慮。

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