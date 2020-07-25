楊怡羅仲謙為女慶祝百日　疫情嚴峻取消宴會留家簡單度過

楊怡和羅仲謙的囡囡「小珍珠」於今年4月中出世，今日楊怡在社交網站上載一家三口慶祝女兒出世百日的照片，用上以粉色為主的汽球佈置，中間是小珍珠英文名字「Hera」銀色汽球，還有非常精緻的粉紅色雙層蛋糕。相中的羅仲謙抱住小珍珠，楊怡在一旁揮手叫女兒望鏡頭，一家三口穿上白色衫，畫面非常溫馨有愛。

楊怡羅仲謙為愛女慶祝出世百日，一家三口畫面非常有愛。（IG圖片／tavia_yeung ）

小珍珠五官精緻，眼仔碌碌，盡得父母優良真傳，楊怡留言說：「親愛小珍珠，不經不覺，你已經滿三個月，不經不覺，你已在悄悄地成長了。時間雖然過得快，但爸爸和媽媽每天都在努力加深認識和了解你😘願你在我們的愛護下更加健康地茁壯成。」

由於第三波肺炎疫情爆發，原本兩公婆計劃為小珍珠舉行百日宴，也因為抗疫而取消，只是一家人留在家中食飯慶祝，雖然簡單度過，但也用心佈置，與女兒一起留下美麗的畫面，楊怡留言說：「雖然在家慶祝，還是想給寶貝留下美美的回憶。」

小珍珠五官精緻，非常可愛！（IG圖片／tavia_yeung）

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