半島酒店董事千金生活奢華　擇偶條件6600億港幣：我最愛金錢

半島酒店集團董事高富華（Nicholas Timothy James Colfer）的23歲千金Julia Colfer早年進軍日本演藝圈，近日更獲日本綜藝節目《マルコポロリ》邀請，擔任嘉賓分享了自己在香港和東京的奢華生活，無一不令人乍舌。

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其實Julia在兩年前已經在另一個日本綜藝節目《今夜比一比》（今夜くらべてみました）分享過自己的奢華生活，當時無論在日本還是香港亦引起過一番討論，無不被她的生活點滴嚇親。

重溫兩年前Julia在《今夜比一比》的片段：

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而Julia今次上節目除了是「分享」生活點滴之外，另一個目的是為了徵求男友。現時23歲的她透露自己從來未談過戀愛，當主持人問到她的「擇偶條件」時，Julia非常直接地答：「有錢的人、愈多愈好、我最愛金錢。」之後還聲稱自己的人生目標是9兆日圓，即大概6,600億港幣，並以此為理想男友身家的條件，在場所有人聽過後無不愕然。

有資格做你男朋友嘅人，呢個世界唔係好多個。（截圖）

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