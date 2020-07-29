楊冪自爆連兩萬蚊都不會借給朋友：不知道這算不算是一種道德綁架

貴為內地一姐級的女星楊冪吸金力驚人，除了拍戲拍劇拍廣告，還自己成立經理人公司做老闆，加上又是各大品牌的寵兒，工作接到手軟的同時，荷包亦相當腫脹。她曾入選《福布斯中國名人榜》百大排名之內，絕對是娛樂圈中出了名的富婆。然而，如此富有的她，原來卻不會借錢給朋友。

現年33歲的楊冪是一名富婆。(微博@嘉行楊冪工作室)

楊冪早前為內地訪談節目《親愛的，請放鬆》擔任嘉賓，與好友張大大暢聊生活，其中兩人聊到借錢給朋友，楊冪就坦言自己是不會借錢給朋友的，不過就有解釋為何對朋友沒疏財之義。她說：「我通常不會借，很現實的問題，如果我身邊的朋友說能不能向我借兩萬塊錢，我今天借給你的話，你也會覺得我已是個大明星，你也不會找我要回那兩萬塊錢吧。我不知道這算不算是一種道德綁架，我也不想有這種奇奇怪怪，尷尬的事情發生。所以還好現在沒有朋友找我借錢，但如果我遇到這種情況，我會選擇不借。」她覺得和朋友間不應涉及金錢瓜葛較好。

楊冪早前為內地訪談節目《親愛的，請放鬆》擔任嘉賓，與好友張大大暢聊生活。(節目截圖)

她的此番言論亦獲網民大讚，認為她說得很有道理。網民留言表示：「確實，有些人借錢之前是孫子，還錢時候是大爺」、「對頭，親兄弟明算賬」、「真的借錢容易還錢難」、「為了保持純潔的友誼，還是不要有金錢上的往來好」。另外，楊冪又在另一個訪問中聲稱自己是「窮人」，因為她每把每月賺得錢，全交予公司直接過戶給她的爸爸，而她爸爸就會定期給她5至10萬人民幣作零用。

楊冪坦言自己是不會借錢給朋友的。(微博@嘉行楊冪工作室）

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