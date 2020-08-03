【殺手．劇透】何遠東發現羅蘭秘密　要一槍打爆鄭子誠個頭

《殺手》第二十六集劇透。

《殺手》上回講到，Dino（何遠東飾）阻止查理（鄭子誠飾）暫代蘇菲亞之位，指目前應先解決殺手獵人。閻武（黎耀祥飾）認定紹秉（林景程飾）之事與紹強（楊證樺飾）有關，素之（麥明詩飾）勸他不要私下處理。玉鳳（吳業坤飾）為調查殺手之事跟蹤向茜（李佳芯飾），更偷偷接走了朗希，喬星（陳豪飾）打算對付玉鳳。Dino聲稱已解決殺手獵人，指查理沒有資格接任Overbeck主理人。查理在店鋪提取蘇菲亞的陀錶，竟有所發現！

即將有更多人會死！（《殺手》截圖）

即睇結局篇預告，仲可能暗示埋仲有邊個死：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，閻武改變飲食習慣，更在天台操練，因已連死兩位兄弟紹秉和國標（戴耀明飾），想去報仇，引起淑嫻懷疑。易蘭（龔嘉欣飾）執行任務後，無清道夫前來清理，懷疑森森（高海寧飾）等已死亡。Dino指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。素之向閻武道歉，指將與啟揚簽紙結婚。Dino捉走嘉欣（孫慧雪飾），要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。喬星根據線索，前往營救嘉欣。

何遠東發現咗呢個秘密。（《殺手》截圖）

即睇下集精彩畫面：

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