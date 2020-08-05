孫耀威直播不理「民意」　《老孩子》取替《愛的故事》網友照收貨

「不老男神」孫耀威近一年非常活躍於直播平台，事緣因有網友將他在商演中唱的經典歌曲《愛的故事上集》片段上載到抖音，並獲得超過55萬次的點讚，令他的名字再次在抖音紅了起來。正因為如此，他就開通抖音帳號開直播同網友互動，每每都吸引過百萬人收看，號召力非常強勁。

孫耀威又再次開直播。（影片截圖）

成為抖音直播主的他近日又再度開直播，同樣地吸引許多網友點擊收看。網友一見到孫耀威就即時勾起不少童年回憶，事關他曾拍攝的古裝劇《懷鈺公主》在內地超受歡迎。而向來在直播中都會唱歌的他，今次亦不例外，身穿粉紅色上衣的他，精神狀態非常好，但一開聲說話聲音狀態不佳，網友還擔心他唱不了歌，沒想到一開聲唱歌整個人就精力充沛，一連唱了多首好歌，包括《老孩子》﹑《威風時刻》﹑《李白》等，還一邊唱一邊扭腰，猶如開了一場小型演唱會似的，聽覺同視覺都非常享受。

大家都想聽《愛的故事上集》。（影片截圖）

難得一次上直播開唱，廣大網友就當然想聽孫耀威唱經典歌曲《愛的故事上集》，不斷在留言區留言「我要愛的故事…」，但未知是否唱了太多次關係，他就沒有理會網友就唱了另一首歌曲《友情歲月》，同樣好聽網友亦收貨，還不斷大讚他添。孫耀威因為直播爆紅關係，早前就被爆獲直播平台「虎牙」以逾5千萬港元邀他加盟成為主播之一，在第一次為「虎牙」做直播，亦引來多達350萬粉絲觀看，而許多粉絲就瘋狂送贈、可兌現為現金的禮物總值更逾7千萬人民幣，估計孫耀威個人可以實收7位數港幣。

做直播老婆都現身。（網上圖片）