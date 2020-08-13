乘風破浪的姐姐｜吳昕遭內地網民負評　素顏拍劇靠靚樣與演技反擊

前一陣子《乘風破涼的姐姐》在芒果TV播出，剛剛開播就引起了很多的熱議，不光是請來的姐姐非常優秀，隨著這部劇的播出，還有很多的社會熱點問題惹得大家熱議，比如伊能靜、張萌、吳昕、張雨綺等等，都是大家討論的非常多的演員。

雖然在《乘風破浪的姐姐》中，吳昕被淘汰了，但是在粉絲心中，吳昕已經是很棒的了！最近吳昕又有一部新劇官宣，之前吳昕被內地網民一致負評的時候，很多的人並不是十分的瞭解她，對她的評價很低，不僅在主持上，而且在個人業務能力比如唱歌等等方面的評價都不高。

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但是其實，吳昕的演技還是非常不錯的，在《愛上北斗星男友》中，吳昕一改其劇外的清新女孩形象，反而大膽挑戰演繹霸氣禦姐,演技炸裂，一改大家對他的評價，這個形象和吳昕平時的形象差距還是很大的，對於她的挑戰還是很大的。

吳昕最近的新劇《雷霆戰將》剛剛官宣就引起了很大的關注，雖然目前還沒有太多具體的消息，但是從宣佈的消息來看，吳昕飾演的是一個師部警衛營幹事，劇照真的是太吸引了！即便是純素顏狀態，顏值都是非常能打的。

點圖看《愛上北斗星男友》及《雷霆戰將》精彩劇照▼▼▼

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這次和吳昕合作的還有高偉光和張雲龍，不少人看到都覺得非常的期待，高偉光之前在《三生三世枕上書》中的表現非常的出色，高偉光和迪麗熱巴之間的互動真的是讓人眼紅心跳啊！在新劇中，高偉光飾演的是一位國軍將領，只不過後來經過一系列的事情成了一名解放軍軍官。不過身穿軍裝的高偉光也太man了！

張雲龍同樣也參演了這部劇，身穿軍裝也太撩了！張雲龍在其中飾演王雲山，之前張雲龍參演的《不一樣的美男子》、《偏偏喜歡你》、《神犬小七第二季》等等，都是非常不錯的作品，不知道大家最期待這部作品的哪一位元演員呢？

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