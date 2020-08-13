【使徒行者2】神劇續集一定不及前作？　20年前已有作品打破宿命

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

然而，當年由林峯、佘詩曼主演的《1》遠比《2》好成績，除了收視成績明顯比下去之外，《2》在當年的《萬千星輝頒獎典禮》中，《使徒行者2》共獲得19項提名，可惜結果全軍覆沒。其實「續集不及前作」並非什麼新鮮事，更似乎是一眾影、劇迷的內心中的一個共識，加上《1》在決定拍《2》之前已被稱為神作，續集要承繼前作、甚至超越前作實在非常困難，畢竟，「先入為主」的現在仍然能影響到續作的觀感。

【使徒行者2】神劇續作但收視後勁不繼 最大敗筆竟與陳豪有關？

當年陳豪的髮型又真係幾突出：

+ 5 + 4 + 3

其實《2》並非想像中的差，起碼是全實境拍攝，令畫面的真實感大大提升，三位年輕主角周柏豪、袁偉豪、黃翠如，加上視帝陳豪、視后宣萱，還有三哥苗僑偉和許詔雄坐陣鬥戲，單看演技較量已經為劇集生色不少，而到最後仍然難敵前作，最主要原因是《1》的首播是觀眾在最新鮮滾熱辣地欣賞，無論劇情、卡士以及故事背景，單論那份新鮮感，已足夠為觀眾留下最深刻的印象。然而，凡事總有例外。

【使徒行者2】歡喜哥太突出升呢擔正 周柏豪只係第四男主角？

重溫歡喜哥嘅表情：

+ 7 + 6 + 5

1998年，由亞洲電視拍攝的《我個殭屍有個約會》將殭屍帶到現代，突破性的劇集世界觀成為了一時佳話，日後更成為了亞視「神作」的其中一部必提作品，而該作品之後更改編成為小說，2014年亞視更在黃金時段重播，對撼無綫的外購劇《西遊記》。《我個殭屍有個約會》繼1998年掀起一番熱潮之後，亞視亦反應快極速添食，用原班人馬包括尹天照、萬綺雯、楊恭如等主演開拍《我個殭屍有個約會II》，全劇共43集。而《II》除了繼承了《I》的故事之外，還加入了由任達華所飾演的「將臣」作為大反派，更為僵屍群建構等級等，題材獲觀眾大讚新穎，聲勢比起《I》有過之而無不及。即時事隔20年，《II》的名稱仍然偶爾在討論區出現，而網民都對劇集讚不絕口。

重溫部分《我和殭屍有個約會》的畫面：