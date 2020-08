39歲劉心悠入行16年　曾稱張學友完美男友又被曾志偉懷疑有病

現年39歲的劉心悠近日忽然登上微博熱搜榜第一,事源是她在IG將6年一張小孩素描疑似過膠後再度上載,繼而引起熱烈討論過往那段「姐姐與小孩」的同性戀故事。2012年9月開始,有位多倫多的女大學生,在內地網分享了她和某女藝人戀愛的故事,原帖叫「和一個算是三線女藝人曖昧了1個月」,因為女藝人暱稱這女生為「小孩」,所以女藝人被稱為「姐姐」。

心悠BB再陷同性疑雲!(陳順禎攝)

一張小孩素描竟引發網民的無限聯想!(IG/@sumyauliu)

當年不少網民將故事中的眾多蛛絲馬跡拼湊出來,推測「姐姐」嫌疑人似是郭碧婷或劉心悠,由於郭碧婷去年跟向佐結婚,再上劉心悠最近又再度上載小孩素描,於是猜測「小孩」與「姐姐」復合,令事件再度炒熱!而劉心悠今日(15日)又在IG出Post,用英文指:「I love rumours.I always find out unbelievable things I don’t know about myself.(我喜歡謠言,我總能從中發現我自己都不知道的難以置信的事情。)」,疑似辟謠!

點擊圖輯睇事件來龍去脈:

+ 4 + 3 + 2

其實劉心悠入行16年,由於外貌標緻和形象健康一直以來都被媒體稱作「心悠 BB」,她亦是難得受盡中、港、台觀眾喜愛的女藝人,讓我們重溫一下她的成長史,了解她更多吧!

點撃下圖了解「心悠 BB」成長史,完全零變化!

+ 17 + 16 + 15

同場加映:湯怡與黎姿相認舊片出土 黎姿認證似到十足:開戲畀我哋做兩姊妹

點撃下圖睇二人相認場面!

+ 8 + 7 + 6

睇更多湯怡零變化靚相!

+ 21 + 20 + 19

點撃下圖睇48歲黎姿依然唔輸蝕!