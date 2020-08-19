星級日日瘦│劉溫馨30日減15磅　蔬果汁斷食法係咩嚟？

劉溫馨話自己疫情期間肥咗好多，的起心肝試蔬菜汁減肥法。（IG：@lau_wanhing）

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修身方法有千百種，最近劉溫馨正進行６０日蔬果汁斷食，進程剛過一半已經減去１５磅﹗成效好似好理想，但一日三餐只可以飲蔬果汁又會唔會好餓無晒力呢？

過去一個月劉溫馨只飲蔬菜汁完全無進食，成功減去15磅。（IG：@lau_wanhing）

劉溫馨連日來都有喺IG同大家跟進自己減肥進度，真係只能飲蔬果汁以及飲水，佢都話一開始「會覺得容易肚子餓，很容易受到食物誘惑，但到後期就完全適應了，主要也是靠意志力。」佢亦有分享自己主要飲兩款蔬菜汁，點擊下圖睇下有咩材料：

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療程剛過去一半，劉溫馨拍片分享感受：「是的，每天三餐只喝蔬果汁，你沒有看錯，其他時間就喝水。這麼多天過去了，我還好好的活著，而且最近幾天還有在家練習瑜伽，每次一個小時，都沒有問題，之前吃胖的體重終於回落了10多磅（疫情期間吃胖了）排毒也很順暢。而且現在疫情不方便出門吃飯，所以我覺得是進行這件事情的最佳時期呢。」強調每個人體質不同，反應都會不同，最好都係先咨詢醫生。