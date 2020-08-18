【金宵大廈2】主演陣容大檢閱　74歲劉江冇得留低？

上年播出的無綫（TVB）劇集《金宵大廈》雖然失落《萬千星輝頒獎典禮2019》大獎「最佳劇集」，但仍然是不少觀眾心目中的「神劇」，除了是因為劇本出色、李施嬅和陳山聰兩大主角演出精湛，一班配角的演出亦應記一功，當中由劉江和張彥博共同飾演的終極Boss「林老師／林哥仔」更獲譽為靈魂人物，而最後一集兩人同時出場更引起《金宵》粉絲討論。

由劉江和張彥博共同飾演的終極Boss「林老師／林哥仔」完全是《金宵大廈》其中一位靈魂人物。（電視畫面）

【金宵大廈】拆解結局三大懸念 點解張彥博同劉江會同時出現？

相信不少《金宵大廈》的粉絲已得知劇集正準備開拍續集，主角之一的李施嬅更在Instagram貼出一張邊飲紅酒邊睇劇集的「靈異照片」，令人又驚又期待。據了解，《金宵大廈2》將於月尾開始拍攝，大多數演員亦已經收到通知。當然，觀眾最關心的始終是「林老師／林哥仔」會否再現《金宵》。不過，《香港01》卻收到消息指，年初離巢、快將74歲的「劉老師」劉江未獲TVB邀請演出。

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李施嬅日前在Instagram貼出一張讀劇本「靈異照片」，嚇親不少網民，你又睇唔睇到有異樣？（Instagram/@selenaleelalee）

劉老師接受《香港01》訪問時坦言至今都沒有收到TVB聯絡，但沒有為此感到失望：「冇人聯絡我，應該冇份拍啦！」記者指觀眾或會感到失望，但劉老師卻答謂：「冇咗『林老師』呢個角色，觀眾就唔會有咁嘅感覺㗎啦！」睇得非常之「化」。

談到近況，劉老師直言現時留家避疫居多：「我係高危一族！（有Job都唔接住？）要睇環境，呢排真係要小心啲，大家都要多多保重。」

至於張彥博受訪時則指自己收到拍攝通知，但未清楚相關細節：「角色未清楚，仲要等劇本。（自己想演番林哥仔多啲？）其實有得參與已經好開心喇，乜都冇所謂。」