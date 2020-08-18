金剛新歡小嫻不只曾歷失敗婚姻　17歲發現天生不孕冇子宮

39歲藝人金剛今日（18/8）被爆火速撻着有「國光女神」之稱的台灣藝人黃瑜嫻（小嫻），而兩人亦毫無顧忌地大方認愛，直指自己不介意對方過往的情史。

金剛火速撻着台灣女星小嫻 大方認愛不介意女友曾失婚

金剛和新歡小嫻大方認愛。（金剛IG圖片）

雖然小嫻擁有姣好身材，然而她身體卻異於常人。小嫻於2012年與籃球員何守正結婚，兩人結婚多年卻一直沒有所出。在2017年兩人踏入第五年婚姻，她卻突然大爆自己在14歲時仍沒有月經，直至17歲求診後竟然發現自己天生發育不良，體內沒有子宮，故無法自然懷孕。雪上加霜的是，她在檢查時亦發現右邊卵巢有良性畸胎瘤要切除。

雖然小嫻外表感覺陽光活潑，可是她亦曾經有過痛苦過往。（小嫻IG圖片）

身體狀況問題不絕，她在訪問中坦言獲悉無法懷孕的噩耗後感到傷心欲絕，多年來除了做心理輔導之外，更會在每一段戀情開始之前都會向伴侶坦白身體狀況。

而她與何守正婚後亦曾試過前往美國照代理孕母嘗試傳宗接代，惟因為她只剩下一邊卵巢，導致卵巢AMH指數低於常人，導致取卵失敗，其後在中醫父親的調理下才令指數回升。可惜的是，當時傳出何守正有外遇，兩人婚姻波瀾不斷，最後在2018年7月正式簽紙離婚，婚姻僅僅維持了6年。

雖然波折重重，然而小嫻依然樂觀面對愛情和人生，指自己仍然非常勇敢去愛。（小嫻IG圖片）

小嫻人生波折不斷，經歷了失婚和手術的她體悟甚深，亦透露自己依然樂觀面對人生和愛情。小嫻坦言，公開不孕一事更令她感到如釋重負，更強調將來不會再為了傳宗接代或者長輩而給自己壓力。上年她接受訪問時亦直言，自己在愛情中仍然願意付出和勇敢去愛，不會因為跌倒失敗就躲藏起來拒絕愛情。爆出與金剛的新戀情後，她亦透露自己已單身3年，這次想要勇敢一點。

點擊下圖睇更多小嫻靚相：