過街英雄｜盧宛茵有段失敗婚姻影響事業　為養家35歲復出母兼父職

無綫劇集《過街英雄》熱播當中，大家除了留意主角森美以及黃翠如，其次就應該是由盧宛茵、于洋、森美以及江嘉敏組成的唐家最引人發笑了。講到現年67歲盧宛茵，其實已經是第N次飾演「人哋阿媽」的角色，可算是上至60歲，下至10歲的觀眾都熟識，做阿媽做到街知巷聞。

《過街英雄》中盧宛茵（Madam Lo）飾演刻薄媽打元麗芸。（《過街英雄》劇照）

人稱「Madam Lo」的盧宛茵，性格一點都不Madam，為人反而是平易近人，笑容滿臉，但是為何又被稱做「Madam」呢？其實並非是她當過女警，而是入行時工作人員一時順口之故。

當年的盧宛茵和周潤發被安排一起拍攝節目。（Youtube截圖 / TVB）

入行之初，其實Madam Lo已經十分省鏡，本身任職日資公司秘書的她，在1973年暪着父母下報讀第2期藝員訓練班而加入無綫電視。如果論資歷的話，周潤發、杜琪峯、任達華、陳玉蓮、劉德華、梁家輝以及劉青雲等人都只是她的師弟妹。

沒多久，她就因在《朱門怨》中飾演二少奶一角而爆紅，當時的她亦只不過是20歲出頭。兩年後，更與香港第一代新聞主播何鉅華拉埋天窗，婚後幾年就生了三個小朋友，其間更索性息影，專心照顧小朋友。可惜兩人感情變淡，而盧宛茵則在1988年提出離婚，婚姻只維持了13年。

拍攝《季節》的時候，盧宛茵已經十分亮眼。

盧宛茵也參演過不少電影，例如有《拍案驚奇》、《賭聖》、《賭霸》、《游龍戲鳳》以及《香港仔》等等。（網上圖片）

34歲的單親媽媽，為了兩餐而再度復出，雖然已經錯失了上位的黃金時期，不過她亦沒有後悔：「嗰時啲小朋友細，要照顧佢哋先冇做幾年嘢。」復出後第一套劇集，就是膾炙人口的長篇短劇《季節》飾演唐麗珠（三姑姐）一角，還有十分重戲份。當時有感生活壓力，時常感到不開心，幸而得到同劇飾演「媽打」的鄧碧雲（碧姐）開解，碧姐對她說：「不要時時懷舊、掛住舊時。」

講到盧宛茵近年的經典之作，一定要數《阿旺新傳》中打仔爆喊一幕。（Youtube截圖）

有不少觀眾被盧宛茵打郭晉安的這一幕感動。（Youtube截圖）

就這樣，Madam Lo就重回了她的演藝事業，由《浪族闊少爺》、《大頭綠衣鬥殭屍》、《娛樂插班生》、《皆大歡喜》、學警狙擊，到《缺宅男女》、《阿旺新傳》、《卡拉屋企》以及《BB來了》，更是套套佳作，「御用媽打」的形象可謂是深入民心。

盧宛茵都有客串過《愛·回家之開心速遞》，劇中飾演Mean到爆的崔李悟璋（崔Auntie）。（Youtube截圖）

盧宛茵在2014年網上短片《公屋．居屋．私樓》扮演惡外母，都十分唯妙唯肖。（Youtube截圖）

現在盧宛茵膝下兒孫滿堂，拍劇大概亦只是憑着一股熱誠以及興趣。早前一次劇集宣傳活動上，她亦向《香港01》表示，自己十分享受演戲，平日還會上Netflix睇美劇研究演技，再套用在自己身上。她還笑說，自己很愛間諜片，希望有朝一日能夠飾演間諜角色。

（點擊連結睇訪問：67歲「御用媽打」盧宛茵勁新潮 最愛煲美劇：鍾意睇間諜片！）

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