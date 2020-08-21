宋仲基同兩侄仔似足餅印　一家八口家族旅行胞妹罕有露面

受新冠疫情影響，原定於哥倫比亞拍攝電影《波哥大》的宋仲基復工無期。鮮有獲得假期的他，把握機會與家人相處。日前宋仲基哥哥在IG上傳，一家8口到豪華別墅度假的影片，見到宋仲基與兩侄仔似足餅印外，他的妹妹亦罕有露面。

宋仲基一家到慶尚南道的度假村度假，哥哥日前（14日）在IG上傳多張照片及影片，可見除了大哥一家四口和宋仲基外，其父母及妹妹都有一同出遊，感情好到不得了。宋仲基不但陪侄仔玩電動車，又替二人準備新玩具，盡顯對侄仔的寵愛。而向來網民都認為，侄仔與宋仲基的童年時期非常似樣，就如餅印一樣。

兩個侄仔愈大愈似宋仲基！（IG/@vipsong、網上圖片）

點撃睇宋仲基與兩侄仔有幾似樣：

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而平日少有出鏡的宋仲基妹妹，這次亦罕有露面。從近照中可見，三兄妹生得幾乎一模一樣，同樣遺傳了父母的好基因。根據韓國傳媒報道，宋仲基一家租住的豪華獨立別墅，一晚房價約1,000萬韓元（約6.5萬港元），同時能夠免費享用高爾夫球場。雖然對宋仲基來說，與家人相處的時間無價，但果然韓流明星的水準就與常人不同。

這次就連宋仲基胞妹都罕有露面。（IG/@vipsong）

按圖睇當天家族旅行照：