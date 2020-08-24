【反黑路人甲．劇透】蔣世龍美國大佬出現　細倫完美拆局

《反黑路人甲》第十一集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，司徒信（許家傑飾）掃蕩志琛（徐榮飾）的業務，志琛以為細倫（王浩信飾）藉警方打擊他。芷珊（湯怡飾）向細倫借錢，細倫答允，但千霞（賴慰玲飾）等人反對。明麗（高海寧飾）被榮章（石修飾）封殺，事業陷入低潮。細倫難以與欣頤（馮盈盈飾）會面，想辦法擺脫陸秋（朱敏瀚飾）。陸秋發現有詐，細倫、高彬（張振朗飾）謊稱有親密關係。芷珊終在細倫幫助下解決資金危機，更向細倫立下欠單。榮章開出和解條件，要明麗陪伴外遊。細倫想在眾掌舵人面前立下馬威，期間卻出醜人前。德順（秦煌飾）不忿細倫淪為笑柄，親自教授坐館風範，更要細倫通過心狠手辣的考驗。

細倫想在眾掌舵人面前立下馬威。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫以道理令德順信服，通過考驗。偉晨（姜大衞飾）壽宴在即，着手下陳應裘（林敬剛飾）聯絡美國褔興幫的首領馬克（楊證樺飾）來港與細倫敍舊。明麗似要答應與榮章出埠，千惠（林宣妤飾）知悉並轉告細倫。細倫找高彬幫忙，高彬竟找芷珊來威嚇榮章……欣頤欲找建德（張國強飾）出面令馬克無法入境，建德反勸欣頤終止臥底行動。細倫希望退出行動，欣頤拿出欠單挽留細倫，並保證他的安全。細倫、高彬想盡法方提早離開壽宴，馬克現身與細倫撞個正着……德順懷疑是四聯幫中人謀殺定邦，着高彬調查。

果然係老奸巨滑。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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