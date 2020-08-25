【潮玩人類在哪裡】首次廠牌主題戰　李燦森組竟錯漏百出恐包尾？

由吳建豪（Vanness）、李燦森（Sam）、吳亦凡（Kris）擔任召集人的時尚類節目《潮玩人類在哪裡》開始首次廠牌主題戰，規定三位召集人到廢棄的遊樂場回收生活廢品，將其二次利用，24小時內製作兩對環保潮鞋，通過發佈會展示作品。

正式計時之前，每一個廠牌都選擇了一位隊長負責，李燦森的「頑童研究所」由手袋設計師吳英男出任，一開始隊內就出現分歧，吳英男想將平底鞋改造為高踭鞋，但其他成員都認為應該以材料為先，而不是先將鞋履分男定女，這一點也得到了李燦森的認同。

李燦森隊隊長吳英男。（視頻截圖）

進入製作階段後，李燦森組的方案是「可拆卸三穿鞋」與「運動拖鞋」，分兩小組創作。然而，隊長吳英男還獨自準備了一個「備選方案」，就是她在最開始提及的高踭鞋，萬一前兩對鞋有不足之處，可以用這對鞋補上。

李燦森隊的構思。（視頻截圖）

過程中，大家都兩兩分組，各司其職，而吳英男完全不同隊員商量，一心想製作高踭鞋，反而耽誤大家時間，令隊員質疑她究竟是想表現自己，抑或真的是為了備選。

其實所有人都反對做三對鞋，而隊員李森森非常無奈地說：「她說她跟李燦森溝通過，那我能說啥？」但實際上李燦森並不知情，被告知要做三對鞋時，不止一頭霧水，同時也非常驚訝。在了解情況之後，李燦森也無法認同吳英男，既然時間不夠，就應該盡量協助隊員快點完成。在剩下15分鐘時，兩小組已完成製作與包裝，到交鞋時間，吳英男仍未完成高踭鞋的製作，李燦森當下已面露不悅，多次勸其放棄，但對方完全不聽，到最後也只交付了前面兩對鞋。

李燦森被告知自己組要做三對鞋時一頭霧水。（視頻截圖）

到鞋履發佈會時，雖然李燦森以舞台劇形式開場別有新意，但在講解以及展示過程中卻錯漏百出。首先，負責講解第一對鞋的餅乾並未做足準備，在手上寫滿提示，一邊講一邊看，令人感覺非常不專業；其次，作為一個可拆卸的三穿鞋，在展示平底鞋時，褲腿遮擋了鞋身，不講還以為是一對襪，而拆後的涼鞋與背囊更是完全沒有展示。到第二雙鞋時，隊員滕詩葉以一個魔術開場，不料卻在現場穿幫，氣氛非常尷尬，而且只拎了一隻鞋展示，再次失誤。

點擊下圖睇李燦森組漏洞：

對於接連失誤，李燦森已經有些不開心，而專業人士點評時，也是負面居多，雖然尚未播出吳亦凡廠牌的成品，但如無意外，李燦森對會是最低分。而面對所有的意見時，李燦森也欣然接受，承諾接下來會做到更好。

李燦森的發言被大讚有大將之風。（視頻截圖）

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