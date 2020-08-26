【反黑路人甲．劇透】張振朗身份被揭穿　竟然用佢救到命？

《反黑路人甲》第十三集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，明麗（高海寧飾）被迫接拍三級片，決定發放消息，讓細倫（王浩信飾）得悉此事。家昌（李成昌飾）為與馬尾（鬼塚飾）等掌舵人發展賭業，答允先讓喪鐘（徐榮飾）代為墊支。細倫說服千霞（賴慰玲飾）、千瑜（傅嘉莉飾）找明麗當代言人，怎料明麗開價二千萬，千瑜拒絕。芷珊（湯怡飾）找高彬（張振朗飾）回聯興勝幫忙，高彬從子堅（陳志健飾）口中得知偉（姜大衞飾）晨的計劃。細倫找欣頤（馮盈盈飾）借錢被拒，轉向水姐（蔣家旻飾）求助並寫下欠單，水姐便教他一個方法。細倫向劉彪（張武孝飾）、馬尾訛稱有毒品大生意，迫二人出資。欣頤查出偉晨的秘密，偉晨主動到警署解釋，更指欣頤的臥底已曝光。

有秘密！（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫替明麗成功解約，明麗歡喜得吻了細倫。晨爺直指高彬是臥底，率眾脅逼細倫捉拿高彬。喪鐘（徐榮）派人伏擊高彬，高彬帶着前來質問自己的芷珊逃走，卻因被追撞而令芷珊重傷昏迷。細倫不顧千霞等人反對，偕高彬、阿秋（朱敏瀚）找喪鐘討公道，過程被人拍下。K.T.（張國強飾）、榮章（石修飾）把細倫鬥喪鐘之事放在網上發酵，欲藉此拉一哥下馬。晨爺說服眾叔父公審高彬，公審當日，高彬遲遲未出現。眾人認定高彬是臥底之際，高彬竟挾着昏迷的欣頤出現。

眾人懷疑高彬係卧底。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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