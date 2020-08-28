【矚目配角】大AL棄演藝轉行搞夜店　因得罪背景人士招殺身之禍

「我想問，點解你哋會搵我做訪問嘅？」張武孝（大AL）提問。面對他突如其來「反問」，對號入座的記者差點反應不及，因為深知「配角」一詞，並非每個人都樂於接受，「其實一般我哋做訪問都會搵啲主角啦，但其實好多觀眾反而會對主角以外嘅人相當好奇，可惜呢班『大份』嘅演員一直都較少機會去分享到自己……（下刪1000字）。」AL哥：「哦，我以為同《早霸王》有關添！因為我知好多後生仔女，聽過我個名都係因為我有份唱《早霸王》嗰首歌。」

喂，起身返工喇！ 《早霸王》主題曲 張武孝

1974年，張武孝與幾位知音人組成「玉石樂隊」，大AL是樂隊中的主唱，至於「大AL」一名的由來，是因為樂隊中另一名年紀較細的成員楊雲驃英文名亦為「Albert」，因此張武孝被稱為大AL，一叫便是46年。雖然玉石樂隊於1977年已經解散，但大AL並沒有放棄音樂，獨立發展後更曾於1979年憑大碟《發你個財財》奪得過「白金唱片」殊榮，銷量超過3萬張。其後大AL亦開始涉足電影電視，一把「豆沙喉」成為他的個像徵，但到1980年代尾，大AL突然決定暫停演藝事業，做打工仔。

大AL近年進軍影視界，除了在TVB可以發現他的身影之外，亦有參演FOX劇集《東方華爾街》。而近日張武孝亦在TVB劇集《反黑路人甲》中飾演社團揸弗人—彪哥，而大AL近年主要飾演的角色，亦與「社團」有密切關係的人物。（劇照）

唱歌以外一無所知

「嗰時想轉行其中一個原因係我爸爸。我爸爸成日同我講，話我乜都唔識，淨係識唱歌，如果啞咗嘅話，唔好話養父母，連自己都養唔掂，因為我完全冇工作經驗；最大嘅原因係我當時撞到個朋友，佢話佢出錢畀我做生意，因為佢想借我喺娛樂圈嘅關係搞咗間製作公司。」在與友人合辦製作公司後，大AL曾經歷一段時間幕前、製作兩邊並行，可惜到最後因為分身不睱，最後選擇決斷放棄幕前工作，專心發展人生的「第二頁」，「我同自己講，一定唔可以返轉頭，嗰時我已經三十六、七歲。咁嗰時冇唱歌一段時間，夏韶聲同我好好嘅，佢叫我唱返歌，我哋要將香港Rock and roll點點點啦，我話我唔唱歌㗎喇！」

「我哋個年代，唱歌都係自學，而唱片就係我哋最好嘅老師。我出道嘅時間，一啲Motown Music，黑人嘅音樂最流行嘅，所以就模仿，搞到自己把聲好沙。到後期唱職業，日日唱幾個鐘，所以就好傷個喉嚨。」1980年，大AL曾因為聲帶結繭需要做手術。（陳順禎攝）

年少無知，曾「被貪污」、被斬傷

正如大AL的父親所料，初轉行的大AL的確不懂「遊戲規則」，領略到自己認為「正確」的事，在現實社會中如何成為「錯的行為」，甚至令自己走去死亡邊緣，「例如我去到一間新公司，我係做娛樂嗰方面，喺公司開會，然後討論緊要為公司添置啲咩設備呀，入面有啲人就話代理商，話啲電視機都要成萬蚊一部喎咁樣，咁我就叻喇，話呢啲我識人買吖，$5,000零蚊買到啦！咁好正常啫！因為我為公司吖嘛！冇理由有平嘢唔買，但原來咁已經得罪咗公司好多人，因為你打爛咗人哋個飯碗，咁人哋就會想辦法，害返你。」大AL憶述在自己認叻之後，有一天突然返到公司，就有人告訴他已購入公司設備，繼而向大AL說「預咗你」！當時他仍然慒然不知，到幾天後，自己的枱面上多了一疊鈔幣：「再過幾日，老闆就聽到喇，大AL貪污。（咁都得！？）係呀！呢個社會就係咁！」

除了開製作公司，大AL之後亦獲邀做娛樂場所經理：「喺90年我曾經去過泰國4年，係有位老闆請我去曼谷做一間夜總會，即係好似中國城呀、或者係大富豪咁嗰類，由平地、起樓到裝修、再到成個管理，員工培訓，到開張。」（陳順禎攝）

1989年，大AL曾經走近死亡邊緣，當時經營夜店的他，在一天放工後被人用刀追斬，最終中了十幾刀，刀傷穿肺，斷了兩指：「係離咗身嘅，嗱，冇事啦！（休養咗幾耐？）唔係好耐啫，我兩個禮拜就出院，休息一個月就返工喇！」至於被追斬的原因，大AL事隔多年才知道真相：「其實我只係同啲員工講，話唔好畀『佢哋』落嚟，之後我唔知我啲員工點同返『佢哋』講，咪就係咁囉，（『佢哋』係指一啲有背景嘅人？）可以咁講。」

大AL的左手其中兩指曾被斬至離身，不過現在已經完全康復，他更調皮地向記者展示手指：「嗱，你睇我手指都OK呀！」（陳順禎攝）

夜總會小姐真相

「夜總會」一詞，相信很多8、90後都只聽聞過，而對夜總會內的事物，大概只有靠電影或電視的畫面，想像到的例如有駐唱歌手、樂隊、舞小姐、媽媽生、酒精、毒品、社團人士等等，而且經常有罪案發生，追債、仇殺、毆鬥等等，「講真，我唔屬於夜總會嘅，因為我係返Office嘅，係有活動先落去。但你睇電影嗰樣嘢呢，係Exactly一模一樣，非常之似！我記得有部戲，例如喺小姐嘅休息室入面，佢哋真係無枱坐就喺度玩啤牌呀，食煙呀，篤高隻腿喺度坐呀，講粗口呀咁，但一嗌到佢個名之後呢，未出門口之前都係（好粗魯）咁款嘅，但一出門口呢，就係淑女！咁我理解嘅，搵食係有呢個需要！」

「矚目配角，我覺得好啱我吖！但我關心嘅係，音樂方面未必咁貼切，但拍戲呢樣嘢係副業嚟，事實上我一直都係做配角，但係，矚目唔啱！配角啱！不過，我都希望能夠做到『矚目配角』！」（陳順禎攝）

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