富商劉鑾雄(大劉)長子劉鳴煒曾被形容為城中至筍package,現年40歲的他如今依然單身,但生活過得精彩又充實。昨日他就趁40歲生日於IG出post分享了兩張大頭近照,並留言表示:「First act of my latest mid-life crisis」,指自己有中年危機,他要出招應對,就是要剃鬚了,他的兩張相中,一張是長滿鬍鬚,帶點滄桑頹廢大叔味,另一張是剃鬚後的樣子,感覺的確是後生了不少。有網民就留言表示:,「like your 『頹樣』 , more down to earth 『貼地』」、「之前青靚白淨咪幾靚仔做乜無端端學人留鬚」、「看久了好像覺得留一點也不錯,感覺比較成熟」、「估計再富的人也會有煩惱」。其實他之前都有post過留鬚相。

劉鳴煒曾被形容為城中至筍package。(劉鳴煒ig)

