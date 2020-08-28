【汪明荃73歲】你不知道的阿姐10件事　全港考第一兼曾歷神明顯靈

「阿姐」汪明荃（Liza）今日（28/8）正式踏入73歲！

縱橫演藝圈50多年的她演出過不少經典劇集，包括《書劍恩仇錄》（1976）、《京華春夢》（1980）、《萬水千山總是情》（1982），更憑《婚前昏後》（2001）和《我的野蠻奶奶》（2005）在無綫（TVB）台慶頒獎禮兩奪「最佳女主角」，非常犀利。當然，外表雍容華貴、形象專業認真的她也有搞笑有趣的一面，而近年最過癮代表作絕對是「汪阿Tag」。

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會考6分卻考過全港第一

阿姐的趣事、秘聞又何止「汪阿Tag」這樣少？她9歲來港後，先後入讀蘇淅小學和蘇淅公學，並於中學會考中獲得6分，分數不算理想，她曾在訪問中說：「我差一科先及格，好灰心。」不過，原來阿姐亦考過第一名，她1966年應考麗的映聲第一期藝員訓練班，便於過千名報名者中考取第一名高位，畢業順勢與麗的簽約，從此踏上銀色旅途。

阿姐1968年於麗的映聲亮相節目《金玉滿堂》畫面。（ATV）

首張電視原聲帶

阿姐除了演技出色，其歌曲作品也令人印象深刻。70年代初，她與「肥姐」沈澱霞、王愛明和張德蘭組成「四朵金花」，其後她在《秋海棠》（1974）飾演歌女「梅寶」，演唱的插曲《金絲雀》更成為當時大熱的金曲，紅到促成香港史上首張電視原聲帶誕生。

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